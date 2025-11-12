Ejecutan a encargado del cobro de impuestos a comerciantes de Chilpancingo

El sitio del ataque contra el funcionario del Ayuntamiento de Chilpancingo. Foto: @janethleontv

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un funcionario del gobierno municipal fue asesinado a balazos cuando salía de su domicilio en Chilpancingo.

Se trata de Luis Alberto Rueda, de 42 años, responsable del cobro de impuestos a comerciantes establecidos en la vía pública de la ciudad por parte de la Dirección de Gobernación Municipal.

Este es el segundo homicidio de integrantes de la Dirección de Gobernación Municipal del Ayuntamiento presidido por Gustavo Alarcón Herrera (PRI). Apenas el domingo 7 de septiembre fue ultimado con arma de fuego el agente Antonio Sánchez Malagón “La Campana”, de 57 años, cuando laboraba en el tianguis de la colonia CNOP de la capital.

Reportes de la policía indican que el ataque de este miércoles 12 se registró a las 7:15 de la mañana en la calle Río Nilo de la colonia El Tomatal.

El jefe de Vía Pública de la Dirección de Gobernación Municipal, Luis Alberto Rueda, habría salido de su domicilio y abordó su automóvil cuando fue atacado a balazos por hombres desconocidos. La víctima murió en un hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Al lugar arribaron efectivos de la policía municipal, estatal, ministerial y de la Guardia Nacional.

El vehículo en el que fue atacado el trabajador municipal presentó diversos impactos de proyectil de arma de fuego en el parabrisas. En el lugar fueron hallados siete casquillos percutidos de arma de fuego corta.

Cinco horas después, el gobierno municipal del priista Gustavo Alarcón Herrera emitió un comunicado para condenar el homicidio de su funcionario y exigió a las autoridades una investigación profesional para dar con los responsables.

Alarcón Herrera asumió la alcaldía tras el asesinato en octubre de 2024 del alcalde electo Alejandro Arcos Catalán, a seis días de gobierno.

“A las autoridades competentes exigimos justicia, una investigación profesional, justa y expedita para esclarecer lo sucedido y que los responsables de este acto cobarde y condenable no queden impunes”.

Insistió en que, para dar seguridad a los chilpancingueños, el gobierno federal, estatal y municipal tienen que coordinarse con voluntad política.

Pidió al gobierno federal y estatal garantizar la paz y tranquilidad ante la proximidad de la conmemoración de los 200 años de la Feria de Navidad y Año Nuevo. El año pasado, la feria de la capital fue suspendida tras una serie de crímenes contra funcionarios municipales.

El gobierno municipal expresó que Chilpancingo merece vivir en paz. “Rechazamos que la violencia se normalice”.

En julio pasado, hombres armados incendiaron dos retroexcavadoras del gobierno municipal, lo que obligó a suspender el desazolve de colonias tras las afectaciones de las lluvias.?