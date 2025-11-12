Más de 230 familias resultan afectadas por desbordamiento de ríos en región Norte de Chiapas

Afectaciones por desbordamiento de ríos en la región norte de Chiapas. Foto: Secretaría de Protección Civil Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- La Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas informó que más de 230 familias han resultado afectadas por el desbordamiento de varios ríos en municipios de la región Norte, debido a las intensas lluvias generadas por el Frente Frío Número 13.

La dependencia estatal detalló el balance de afectaciones en los siguientes municipios:

En Tila: alrededor de 112 viviendas sufrieron daños por el desbordamiento de los ríos Petalcingo y Tila. También se reportó el incremento del caudal y desbordamiento de los ríos Pulpitillo y Yajalón.

En el municipio de Tumbalá, el desbordamiento del río Hidalgo Joshil afectó a unas 76 familias, registrando inundaciones y encharcamientos. En Salto de Agua, el río Tulijá se salió de su cauce en la parte alta, afectando la localidad La Preciosa, donde 37 familias resultaron damnificadas.

Asimismo, en Chilón se reportan cinco familias afectadas por el desbordamiento del río del mismo nombre. En tanto que, en Sabanilla, dos familias fueron evacuadas y trasladadas a la casa de enlace municipal.

Desbordamiento del río en Ixhuatan, Chiapas. Foto: Secretaría de Protección Civil Chiapas.

Protección Civil señaló que se mantiene un monitoreo constante del nivel del río Yajalón, el cual alcanzó su máxima capacidad sin desbordarse hasta el momento. En el municipio de Tila se presentó un deslizamiento de ladera en la localidad Cruz Verde, lo que provocó la obstrucción temporal del paso vehicular.

Dijo que, de manera urgente, Protección Civil Municipal de Tumbalá emitió una alerta vial ante el cierre total de la vía de acceso al municipio de la región Norte. Mientras que, en el municipio de Tila, se registró un deslave de la carpeta asfáltica y el colapso de un muro de contención de 17 metros en el tramo carretero Yajalón-Petalcingo.

La afectación dejó la vía completamente incomunicada para el tránsito vehicular.

Protección civil aseguró que, como parte de las acciones de apoyo a los damnificados, personal de la dependencia realizó la entrega de ayuda humanitaria (cobertores y colchonetas) a 144 familias del poblado Petalcingo, en el municipio de Tila.

Ante la permanencia del frente frio número 13, que ha provocado fuertes lluvias y descenso de la temperatura, solicitó a los conductores y a la población en general, evitar las zonas de riesgo por completo, no intentar cruzar el área afectada entre Yajalón y Petalcingo, así como extremar precauciones y considerar vías alternas.

Las autoridades se encuentran evaluando la situación para iniciar los trabajos de reparación de las vías afectadas.