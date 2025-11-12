PAN acusa a la senadora morenista Imelda Castro de realizar actos anticipados de campaña

Sinaloa
PAN acusa a la senadora morenista Imelda Castro de realizar actos anticipados de campañaWendy Barajas, dirigente del PAN en Sinaloa, acusó a Castro de utilizar los recursos del Senado a través de estos eventos para construir su candidatura a la gubernatura de Sinaloa, proceso a efectuarse en 2027.
CULIACÁN, Sin., (apro) .- La dirigencia estatal del PAN interpuso una queja por actos anticipados de campaña en Sinaloa, en contra de Imelda Castro Castro, senadora por Morena.
La queja fue interpuesta la mañana de este miércoles 12, ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES), solicitando medidas cautelares en contra de la senadora como el retiro de publicidad y material utilitario.
Imelda Castro ha señalado que dará a conocer su aspiración para contender por la candidatura a la gubernatura de su partido, una vez que Rubén Rocha, actual gobernador, presente su cuarto informe, sin embargo, ha mantenido giras “informativas” en territorio sinaloense.
Fue el 18 de octubre último cuando Imelda Castro declaró que será a finales de este año o principios de 2026 en que fije su postura. Esto lo hizo al término de una de sus giras de informe de labores.
La queja, dijo, será llevada también a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), debido a lo que describió como una intención de adelantar campañas a través de plataformas de propaganda, bardas rotuladas, espectaculares y panfletos llevados de casa en casa con informes legislativos.