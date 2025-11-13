Condenado a 17 años de cárcel por abusar de una menor durante cinco años en BC

ENSENADA, BC (apro).- Un hombre fue sentenciado a 16 años y 300 días de cárcel por haber abusado sexualmente de una menor de edad durante cinco años en el municipio de San Quintín, Baja California.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), mediante la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer, logró la sentencia contra Leonardo Eligio Hafen López.

El delito es abuso sexual de menor de 14 años agravado en razón de parentesco, según los datos.

Conforme a la investigación, Hafen López buscó de manera reiterada actos de índole sexual desde que la víctima tenía 8 años.

“Desde el año 2014, cuando ella tenía 8 años, hasta diciembre del 2019. Ocurriendo en diversas ocasiones, el imputado aprovechaba momentos de privacidad para realizar actos de abuso sexual”, indicaron.

Autoridades de la FGE refirieron que, hasta el año 2020, el sujeto fue vinculado por el delito mencionado.

Durante un juicio oral se encontró plenamente responsable del delito de abuso sexual a menor de 14 años agravado en razón de parentesco, prosiguieron en la información, y le fue impuesta la pena citada, además del pago de reparación del daño.