Encuentran a dos mujeres degolladas en Acapulco y a un militar torturado en Iguala

Unidad de la policía en Guerrero. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La violencia criminal no da tregua en Guerrero, en Acapulco dos mujeres fueron degolladas y en Iguala fue hallado el cuerpo de un militar con huellas de tortura.

De enero a octubre de este año, en Guerrero se han cometido 88 asesinatos contra mujeres, de acuerdo con el monitor de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

Mientras que?en el mismo lapso se han registrado?mil 152 homicidios dolosos.

Guerrero ocupa el sexto lugar nacional con el mayor número de asesinatos en el país, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La madrugada de este jueves en Acapulco dos mujeres, de 30 y 50 años aproximadamente fueron encontradas degolladas y atadas de las manos en la calle José de San Martín, en el fraccionamiento Libertadores de la colonia Emiliano Zapata, en la zona conurbada, informaron autoridades.

En otro hecho, los restos de un militar en activo del Ejército fueron dejados por la madrugada en la carretera Iguala - Chilpancingo, a la altura de la comunidad Rancho del Cura.

El cuerpo de la víctima estaba bocabajo atado de manos hacia la espalda.

Parte del cuerpo fue metido en una bolsa negra de plástico.

A un costado fue encontrado un bote de plástico con manchas de sangre.

Apenas el domingo, el cadáver de un militar en activo identificado como Jorge Daniel N fue hallado en la colonia Omiltemi de Chilpancingo.

El cuerpo estaba envuelto en un zarape atado con cuerdas; a un costado le fue dejado un mensaje de un presunto grupo criminal que opera en el municipio.

La víctima de unos 25 años estaba adscrita al 50 Batallón de Infantería con sede en la capital del estado.