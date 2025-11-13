Fernando Blúmenkron Escobar es el nuevo titular de la Fiscalía General de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El Congreso de Morelos designó este jueves a Fernando Blúmenkron Escobar como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), para un periodo de nueve años.

La elección se realizó mediante votación por cédula, y Blúmenkron rindió de inmediato la protesta constitucional.

La designación se derivó de la terna enviada por la gobernadora Margarita González Saravia, tras la renuncia de Édgar Antonio Maldonado Ceballos, quien actualmente ocupa la Secretaría de Gobierno. La terna incluyó también a Juan Manuel Zurita Rivera y Jorge Junior Esquivel Gutiérrez.

Durante la sesión ordinaria, el Pleno recibió la terna y la remitió a la Junta Política y de Gobierno (JPyG) para su dictamen. Tras un receso convocado por el presidente de la JPyG, diputado Oscar Daniel Martínez Terrazas, se presentó el dictamen al Pleno, aprobado como de urgente y obvia resolución, y finalmente se eligió a Blúmenkron con 19 votos a favor, cumpliendo el requisito de las dos terceras partes que exige la LVI Legislatura.

Blúmenkron Escobar se desempeñó desde febrero de este año como fiscal metropolitano y, hace unas semanas, asumió como encargado de despacho de la FGE antes de recibir su designación definitiva.

Tras su ratificación, Blúmenkron ofreció su primera entrevista a medios de comunicación. En sus declaraciones, agradeció a la gobernadora y a las y los diputados que confiaron en su propuesta para encabezar la Fiscalía.

Sobre su plan de trabajo, señaló que dará continuidad a los procesos ya iniciados, con énfasis en la profesionalización del personal y en consolidar una fiscalía cercana, empática y humana, poniendo a las víctimas —mujeres, niñas, niños y adolescentes— en el centro de la institución.

Respecto a las preocupaciones de colectivos de víctimas, aseguró que continuará con los programas existentes, especialmente en materia de desapariciones, feminicidios y atención a grupos vulnerables. Sobre los retos inmediatos, destacó la necesidad de garantizar que la justicia llegue de manera efectiva a toda la ciudadanía, especialmente en casos sensibles que movilizan a colectivos y a la sociedad.

En cuanto a la transición en la fiscalía regional, indicó que los relevos se realizarán en los próximos días, particularmente en la fiscalía metropolitana, para dar seguridad a la población de esa zona. Sobre las investigaciones pendientes, incluyendo presuntas irregularidades de administraciones anteriores, afirmó que la Fiscalía continuará apoyando los procesos en curso y actuará conforme a la ley ante cualquier irregularidad detectada.

Finalmente, sobre las carpetas de investigación pendientes, aseguró: “Todas las carpetas de investigación se trabajarán con total legalidad y transparencia, para que las víctimas tengan certeza”. Con esta primera entrevista, Blúmenkron busca transmitir continuidad, profesionalismo y enfoque en las víctimas como eje central de su gestión al frente de la Fiscalía de Morelos.

Formación académica: Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con mención honorífica, y cuenta con dos maestrías: Ciencias Políticas y Sociales por el CIDHEM y Administración y Gestión Públicas por la Universidad de Bretaña Occidental, Francia.

¿Quién es Fernando Blumenkron, el nuevo fiscal de Morelos?

Su trayectoria profesional incluye cargos estratégicos en justicia penal, derechos humanos y administración pública. Ha sido magistrado del Tribunal Estatal Electoral, titular del Área de Responsabilidades en el Órgano Interno de Control de PROSPERA, director general de Atención a Víctimas del Delito en la Procuraduría General de la República y juez mixto de primera instancia en el Poder Judicial del estado.

También tiene trayectoria académica: Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en derecho penal, electoral, derechos humanos y administración pública, colaborando con la UAEM, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y otros organismos académicos. Ha participado en seminarios, conferencias y talleres especializados sobre justicia penal y proceso acusatorio a nivel estatal y federal, y es autor y coautor de publicaciones académicas sobre justicia penal, proceso acusatorio y legitimación electoral, elaboradas junto con la UNAM y otros centros de investigación. Además, ha brindado tutorías y asesorías a estudiantes y profesionales, consolidando su perfil como especialista en derecho y administración de justicia.

Su nombramiento ha sido bien recibido por diversos sectores, quienes consideran que Blúmenkron cuenta con una experiencia notable y tangible, y han generado altas expectativas sobre el papel que desempeñará al frente de la Fiscalía General del Estado de Morelos.