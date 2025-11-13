FGJEM confirma hallazgo de sacerdote asesinado en Nextlalpan; hay dos detenidos

María Fernanda y Brandon, detenidos por el delito de desaparición cometida por particulares en el Estado de México.. Foto: FGJEM

TOLUCA, Edomex., (apro) .- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que el cuerpo localizado en un canal de desagüe del municipio de Nextlalpan es el del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis (E.B.H.V.), reportado como desaparecido en Coacalco el 27 de octubre pasado, e informó sobre la detención de dos probables responsables, un hombre con antecedentes penales de robo y una mujer, aunque habría una tercera implicada contra la que ya se concedió orden de aprehensión.

El cuerpo del párroco, de 43 años, fue localizado la madrugada de miércoles 13 de noviembre, envuelto en bolsas negras y atado a un sillón; debido a que ya se encontraba en estado de descomposición, fue necesaria la práctica de exámenes genéticos que resultaron positivos.

Los detenidos fueron identificados como María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares.

Las indagatorias llevaron a establecer que el pasado 29 de octubre, la víctima se trasladó en su vehículo de su domicilio al de Brandon Jonathan “N”, en compañía de una mujer. Allí, convivió por varias horas con ella y el propietario del inmueble “consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento... (Brandon Jonathan) presuntamente agredió con un objeto punzocortante a E.B.H.V., provocándole heridas que le ocasionaron la muerte”.

La FGJEM indicó que, después del crimen, al inmueble arribó María Fernanda “N”, supuesta pareja sentimental de Brandon Jonathan “N”, y los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones, ocultaron el cuerpo en bolsas, lo amarraron a un sillón, lo trasladaron a Nextlalpan el 30 de octubre y lo abandonaron en un río de aguas negras.

A partir de la denuncia entablada el 31 de octubre por familiares del desaparecido, se ubicó el vehículo de la víctima en cámaras y arcos carreteros rumbo al estado de Hidalgo, y una motocicleta que lo acompañó en su traslado y después fue vendida por alguno de los investigados.

La persona propietaria de la motocicleta refirió que “le prestó la moto a...Brandon Jonathan “N”, porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude”.

El 9 de noviembre pasado, las autoridades catearon el domicilio de Brandon Jonathan “N”, ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, municipio de Tultitlán, donde fueron localizadas ropas de la víctima, pertenencias personales, una estola de sacerdote, objetos punzocortantes y rastros hemáticos observados a través de la prueba “blue star”.

Indicios relacionados con el homicidio del párroco. Foto: FGJEM

El 11 de noviembre pasado, elementos de la dependencia se trasladaron al lugar en el que los investigados refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima, y a partir de las pruebas periciales y confronta genética se determinó la coincidencia de identidad.

Brandon Jonathan “N”, quien tiene antecedentes penales en el Estado de México, donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia, y María Fernanda “N” fueron aprehendidos en la colonia Centro del municipio de Cuautitlán; la mujer fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, y el hombre al de Cuautitlán, en espera de definir su situación jurídica.

La Fiscalía mexiquense aseguró que ya localizó a la mujer con quien la víctima llegó al domicilio de Brandon Jonathan, e incluso en entrevista en sede ministerial reconoció el acompañamiento. “Esta persona cuenta con orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito”, indicó.

De comprobar su responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares, los implicados podrían alcanzar hasta 50 años de prisión, conforme al artículo 34 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.