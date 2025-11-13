“¡Fuera, que se baje!”, increpan a Gerardo Fernández Noroña en Guanajuato (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña se confrontó con estudiantes de la Universidad de Guanajuato durante una asamblea realizada en el instituto educativo.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia que los estudiantes le gritan: “¡Fuera!, ¡fuera!”, mientras el legislador argumentaba que un pequeñísimo grupo fue con la intención de reventar la asamblea.

Mientras los gritos continuaban, estudiantes mostraban pequeños carteles con referencias a las polémicas protagonizadas por Fernández Noroña, y el senador morenista seguía pidiendo orden a la profesora que estaba como moderadora.

“A ver compañera profesor, no, no, no, no, no me parece correcto, no me parece correcto, a ver compañera profesora, no ponga el desorden, recoja el micrófono… no, no voy a oír, no voy a oír porque ustedes no están respetando, no, no, no, no puede ser que la mayoría de la gente este escuchando y que interrumpan, que se suban al presidio, que les den la palabra y que les permitan respetar la asamblea, esa no es la manera correcta de conducirse.

Al grito de "Que se largue", estudiantes de la Universidad de Guanajuato confrontan al Senador Gerardo Fernández Noroña.



Quien sigue sin poder explicar su riqueza inexplicable y su casa en Tepoztlán. pic.twitter.com/QV8pNF1tpK — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 14, 2025

“Quieren protestar, que protesten, ¡véngase todo el auditorio!, ¡vengase todo el auditorio!, ¡vengase todo el auditorio!”, alentaba.

Mientras decenas de estudiantes gritaban al unísono: “¡Que se baje!, ¡que se baje!”, a lo que Fernández Noroña los retaba argumentado:

“Por mí se pueden quedar aquí, yo no tengo problema, si no he tenido problema con que estén gritando ahorita, menos tengo problema que se queden ahí, hombre, da lo mismo.

“Les decía yo, son décadas de lucha, a ese grupo que está ahí les voy a regalar el libro de la compañera Claudia Sheinbaum Pardo para que se enteren un poco de lo que hemos hecho, de lo que hemos luchado, de lo que ha avanzado el país, de cómo hemos ido enfrentado los retos y dificultades que la Patria encontró”, dijo.