Maestros del SNTE toman casetas y protestan en edificios públicos de Tuxtla Gutiérrez

Maestros de la Sección 7 del SNTE toman casetas de Chiapas por paro nacional, permitiendo el paso libre a los automovilistas. Foto: Especial

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., (apro) .- Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), intensificaron sus protestas este jueves con la toma de tres casetas de peaje y varios edificios públicos en la capital chiapaneca, como parte de un paro nacional de 48 horas.

Aunque las protestas del jueves se programaron para finalizar a las 16:00 horas, fuentes de la Sección 7 adelantaron que para el viernes mantendrán la toma de las casetas y tienen programado un bloqueo al acceso del aeropuerto Ángel Albino Corzo, cerca de Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo central de las movilizaciones es exigir la reapertura de la mesa de negociaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar sus demandas como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007; la abrogación de la reforma educativa aprobada en los sexenios anteriores.

En conferencia de prensa, el dirigente de la Sección 7, Isael González Vázquez, afirmó que sus “demandas centrales” siguen sin resolverse, a pesar de las huelgas previas. “Las reformas siguen intactas, no ha habido ningún avance”, por lo que anunció que la lucha busca reanudar las negociaciones.

“Estamos exigiendo que la jubilación para las compañeras sea a los 28 años de edad y para los compañeros a los 30; la pensión solidaria, no la cuenta individual. Es sencillo, solo es regresarnos la pensión solidaria porque queremos una jubilación digna que rescate lo que ya teníamos”, puntualizó el líder magisterial.

Desde las 9:00 horas, los docentes tomaron las siguientes casetas de las carreteras de cuota, permitiendo el paso libre a los automovilistas: casetas de la autopista que comunica a San Cristóbal de Las Casas con Tuxtla Gutiérrez y la caseta de la autopista que conecta a Arriaga con Ocozocoautla.

En la capital del estado, la protesta se extendió a diversos edificios de gobierno, incluyendo la Torre Chiapas, la Secretaría de Educación, las Subsecretarías de Planeación y Federalizada, así como la pagaduría central.

La protesta forma parte de un paro de labores de 48 horas (jueves 13 y viernes 14 de noviembre) acatado por la Sección 7 en cumplimiento de los acuerdos de la CNTE a nivel nacional.