Se despegan las suelas de los “Tenis del Bienestar” en BC, denuncia madre de familia (Video)

ENSENADA, BC (apro).- Los tenis del “Bienestar”, entregados presuntamente como parte de los apoyos escolares del Gobierno del Estado para el alumnado de Baja California, se despegan de la suela a las pocas horas de uso, denunció una madre de familia.

La mujer publicó un video que se viralizó en redes sociales, donde explica que su hijo recibió en la escuela el supuesto calzado e incluso mostró cómo en la lengüeta tiene impreso el logotipo de la Secretaría de Educación del gobierno estatal.

“El gobierno les da un apoyo, un calzado. Están nuevecitos por dentro porque se le acaban de dar a mi niño. Se los puso solamente en la escuela, creo que un par de horas, ya para salir. El calzado está ligero, quizá se siente de una calidad más o menos, pero decimos ‘A caballo regalado no se le ve colmillo”, expresó.

Posteriormente, la madre de familia procedió a mostrar cómo se había despegado la suela.

También se aprecia que el color es blanco, y no muestra el desgaste característico.

“Pero tampoco se pasen, plebes. Se los puso. Todavía no llegábamos a la casa cuando ya se le habían despegado”, dijo, al tiempo que giró la prenda para que se apreciara de diferentes ángulos.

Luego, mandó un mensaje a la presidente Claudia Sheinbaum Pardo, donde le recomendó no optar por estas entregas.

“Mejor no des nada. Estamos bien así, gracias. Si no van a hacer nada de buena gana, mejor no, porque luego andan pasando vergüenzas los chamacos en la calle”, comentó, al tiempo de referir que es posible que los compren de manera económica a algún proveedor.

Debido a la viralización del video, fueron consultados integrantes del personal de Educación estatal, quienes aclararon que ellos suelen entregar uniformes y útiles escolares, pero calzado corresponde más bien a la Secretaría de Bienestar y depende del presupuesto que cuenten.