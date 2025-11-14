Bloqueo carretero en Playa del Carmen termina con múltiples detenidos por trifulca con policías

PLAYA DEL CARMEN., Q. Roo., (apro) .- Un bloqueo carretero de más de cuatro horas, efectuado por invasores de un asentamiento irregular de Playa del Carmen sobre la vía que une a la Riviera Maya con Cancún, concluyó en un enfrentamiento entre manifestantes y policías que dejó múltiples detenciones; se reportaron actos de amedrentamiento de la autoridad contra la prensa local que cubría el hecho.

Alrededor de las 19:30 de la noche del jueves, habitantes del asentamiento irregular denominado San Judas Tadeo iniciaron el bloqueo de la carretera federal 307, en la entrada sur de Playa del Carmen.

Demandaban la liberación de un conocido dirigente del asentamiento poblacional, que días antes fue aprehendido por elementos de la Fiscalía de Quintana Roo por el delito de extorsión y luego vinculado a proceso por un juez de control.

El punto donde se perpetró la manifestación es el único acceso a la ciudad con conexión de la zona urbana con el corredor hotelero de la Riviera Maya, los parques ecoturísticos y al Aeropuerto Internacional de Cancún.

Una larga fila de vehículos de varios kilómetros se formó, que incluía transporte de turistas que buscaban salir del destino vía aérea.

Al sitio arribaron autoridades locales para intentar convencer a los quejosos; incluso se les comunicó vía telefónica con el detenido dirigente de la zona poblacional irregular, de nombre “Romeo”; pero los manifestantes no accedieron a la petición de desbloquear la carretera hasta no ver liberada a esta persona.

Bloqueo carretero en Playa del Carmen por liberación del líder de un asentamiento irregular en esa demarcación. Foto: Especial.

Cerca de las 23:00 horas, la fricción entre policías, transportistas y manifestantes había crecido. Fue cuando sobrevino el enfrentamiento a pedradas que lanzaron los manifestantes contra los efectivos.

En las transmisiones en vivo de medios de comunicación locales, se alcanzan a observar probables policías ministeriales que lanzaron también golpes a los manifestantes y en otros casos patadas a gente que yacía en el suelo.

Fue en ese momento que varias personas fueron detenidas y subidas a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen.

Dos reporteros, de acuerdo con las imágenes de transmisión en vivo, uno de “Extra Q. Roo” y otro de “Noticias Rumbo del Caribe”, fueron objeto de hostigamiento cuando policías de Playa del Carmen les intentaron quitar los celulares e, incluso, llevarlos detenidos.

Policías amedrentan a reporteros que realizaban transmisión en vivo por la trifulca. Foto: Especial.

Esto ocurrió ya en el estacionamiento de la plaza comercial Centro Maya, donde las transmisiones en vivo de ambos en sus respectivos canales, fueron silenciados e interrumpidos.

Inmediatamente después, el gobierno de Playa del Carmen, al mando de la alcaldesa morenista Estefanía Mercado Asencio, emitió un comunicado en el que aclaró que se defiende el derecho a la manifestación, pero sin afectar a terceros.

Alrededor de las 11:30 de la noche la circulación vehicular se restableció con normalidad.