Caen cinco presuntos secuestradores vinculados a plagio y homicidio de funcionario de Cuernavaca

Detienen a cinco presuntos secuestradores vinculados con casos en Xochitepec y Cuernavaca. Foto: Fiscalía General del Estado de Morelos

MORELOS (apro) .- Cinco presuntos secuestradores fueron detenidos en el Estado de México y Michoacán en relación con casos ocurridos en Xochitepec y Cuernavaca, informó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, quien precisó que los detenidos ya están a disposición de la autoridad judicial.

De acuerdo con informes oficiales, el operativo se llevó a cabo en el marco de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde personal especializado de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto cumplimentó órdenes de aprehensión contra cinco integrantes de una célula dedicada al secuestro agravado.

“La coordinación entre instituciones estatales y federales es una pieza fundamental para fortalecer la procuración de justicia. Sin esta coordinación, no sería posible avanzar con resultados concretos que protejan a la ciudadanía y den respuesta a las víctimas de delitos graves”, señaló Blumenkron Escobar durante una entrevista.

El grupo estaría vinculado con al menos dos casos de secuestro registrados en Morelos durante este año. Uno de ellos es el de Alfonso Díaz, jefe del Departamento de Atención de Jardines de la Paz en Cuernavaca, secuestrado el 6 de octubre y localizado sin vida el 8 de octubre en un hotel de Xochitepec. Hasta ahora, ninguna autoridad municipal ni estatal ha emitido pronunciamiento sobre este hecho.

El otro caso corresponde al secuestro de una mujer en Xochitepec en agosto, quien fue liberada con vida tras la intervención de las autoridades. La FGE señaló que ambos casos fueron fundamentales para determinar la operatividad de la célula delictiva y priorizar su detención.

Blumenkron Escobar enfatizó: “Los resultados positivos de este operativo fueron posibles gracias a la estrecha coordinación entre las Unidades Especializadas de Combate al Secuestro del Estado de México, Michoacán y Morelos, así como de la Unidad Antisecuestros y Antiextorsión de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Mi reconocimiento va especialmente al personal operativo que participó directamente en estas labores de investigación, quienes demostraron profesionalismo y compromiso con la seguridad de la población”.

De acuerdo con la Fiscalía, los detenidos son Yoana Laurel “N”, Mariana “N”, Omar “N” y Aarón Guadalupe “N”, localizados en el Estado de México, y Jorge Luis “N”, policía en activo, asegurado en Michoacán. Las acciones de localización comenzaron el lunes 10 de noviembre y culminaron el miércoles por la noche.

El Fiscal concluyó: “En Morelos, la justicia avanza con firmeza, respondiendo con hechos a las víctimas de los delitos. La coordinación entre instituciones seguirá siendo clave para garantizar seguridad, justicia y protección a la ciudadanía”.