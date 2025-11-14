Capturan a comandante de policía acusado de abusar de una adolescente en Oaxaca

El comandante policial fue identificado con las iniciales E.V.J.. Foto: Fiscalía de Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- La Fiscalía General de Oaxaca detuvo al comandante de la policía municipal de Santa María Atzompa, E.V.J., por el delito de violación agravada cometido en agravio de una adolescente.

De acuerdo con el expediente penal, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2025, cuando la víctima, una adolescente cuya identidad se reserva por ley, se encontraba al interior de un establecimiento ubicado en la colonia Niños Héroes de Santa María Atzompa, en la zona metropolitana de Oaxaca.

Las investigaciones revelan que al lugar arribó el comandante, quien violentó y amenazó a la adolescente con un arma de fuego para impedir que gritara mientras la agredía.

Posteriormente, el 2 de septiembre de 2025, la víctima nuevamente se encontraba en dicho establecimiento cuando llegó el agresor. La víctima trató de ocultarse en la parte trasera del lugar, pero el policía nuevamente la atacó de manera sexual.

Al tener conocimiento de los hechos, la Fiscalía de Oaxaca obtuvo una orden de aprehensión en contra de E.V.J.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) realizaron un operativo el 13 de noviembre, logrando la detención del imputado, quien fue trasladado al Ministerio Público para su certificación médica y ser puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.