Salen funcionarios de la Fiscalía de Puebla tras denuncias de extorsión

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGEP) confirmó la salida de al menos seis directivos y fiscales luego de que empresarios poblanos denunciaron ser objeto de extorsiones y amenazas por parte de elementos de esa institución.

La autoridad aseguró que los servidores, que en su mayoría habían llegado a la Fiscalía con la actual titular, Idamis Pastor Betancourt, y que procedían del Estado de México y de la Ciudad de México, presentaron su renuncia voluntaria. Aunque en el mismo comunicado confirmó que se inició una investigación a través de la Fiscalía de Asuntos Internos.

“La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso con la legalidad, la ética y la integridad institucional, subrayado que este organismo constitucionalmente autónomo no tolerará actos de corrupción, ni conductas contrarias al servicio público dentro de ninguna de sus unidades administrativas”, señala.

Esta reestructuración de la FGEP ocurre después de que empresarios locales denunciaron que, desde la institución, varios directivos y elementos de la policía ministerial estaban armando expedientes para extorsionarlos.

El caso más público fue la detención de Javier Milian Mora, propietario de dos centros nocturnos de esta capital, así como de sus socios y trabajadores, los cuales salieron en libertad luego de que un juez determinara que su aprehensión fue ilegal, que fueron fabricados delitos, sembradas pruebas y ordenó que se iniciara una investigación en contra de los elementos que participaron en estos hechos.

De acuerdo con medios locales, a este caso se sumaron otras denuncias de propietarios de negocios de Puebla que aseguraron ser víctimas de este tipo de extorsiones por parte de servidores de la FGEP.

Esta semana se confirmó la salida de los titulares de las principales fiscalías, entre ellos Luis Antonio León Delgadillo, de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia; Miguel Ángel Islas Álvarez, de Investigación de los Delitos de Alta Incidencia; Jorge Malvaez Rodríguez, de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita; Oswaldo Jiménez Juárez, de Investigación Metropolitana; Bonifacio Sergio Olivares Aguilar, de Delitos de Secuestro y Extorsión, así como Diego Domínguez Idalias, de Delitos de Alta Incidencia.

En su lugar, ya fueron nombrados como sustitutos funcionarios afines al gobernador Alejandro Armenta Mier, entre ellos Fredy Erazo Juárez como titular de la Fiscalía de Delitos de Alta Incidencia, considerado uno sus colaboradores más cercanos desde que estaba en el Senado de la República.