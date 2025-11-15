Colocan fotografía de Marina del Pilar en “muro del miedo” en Palacio Nacional de BC. Foto: Especial

ENSENADA, BC. (apro)- Al lado de criminales como Genaro García Luna y Mario Marín, fue colocada una fotografía de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, en el muro metálico que prtegió al Palacio Nacional, con motivo de las manifestaciones programadas para este sábado 15 de noviembre.

La protección fue intervenida desde el viernes 14, mediante las imágenes donde aparecen 12 políticos presuntamente vinculados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa (CDS), además de que también fue pintada la palabra “Narcoestado”.

Dicha acción estuvo a cargo de la organización identificada como “Defensores” y se viralizó en redes sociales, en lo que también ha sido llamado “El muro del miedo”, en referencia a las medidas tomadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante las protestas.

Como fue divulgado hace semanas, este día se están manifestando dos frentes: el Movimiento del Sombrero, y la Generación Z; el primero se debe al asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y el segundo por “el hartazgo social”, entre otras exigencias relacionadas principalmente contra la inseguridad que se vive en el país.

Junto con Marina del Pilar, y la leyenda “narcopolítico identificado”, aparecen: Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán y acusado de peculado y asociación delictuosa; le sigue Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, acusado de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

También Mario Marín, exgobernador de Puebla, acusado de detener y torturar a la periodista Lidya Cacho; Anabel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán de Vázquez Pallares, Michoacán, quien agradeció a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por donar juguetes en un evento navideño.

Otras figuras son Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa; Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán; El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, mando de la Secretaría de Marina (Semar); Hernán Bermúdez Requena (La Barredora); Sandra Cuevas (la Chokiza) Genaro García Luna; y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.