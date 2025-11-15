Ejecutan en Marquelia al hijo del exalcalde de Ometepec, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Efrén Neftali Adame García, empresario de la construcción e hijo del tres veces alcalde de Ometepec, Efrén Adame Montalván, fue asesinado a balazos en pleno centro de Marquelia, en la región de la Costa Chica.

Reportes de la policía indican que el crimen se cometió a las 2:30 de la tarde en el bulevar René González, en una zona comercial concurrida en el centro de Marquelia.

Hombres armados llegaron a una tienda de abarrotes donde se encontraba el hijo del exalcalde y le dispararon tres balazos que le impactaron en la cabeza. En el lugar estaba su esposa y una de sus hijas, indican versiones de la región.

El cuerpo quedó tendido boca abajo en la entrada del negocio.

Efrén Neftali Adame García era empresario de la construcción y apenas el 8 de septiembre último asumió la dirigencia de la sección 110 de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

En el último año, en esta región de la entidad se han perpetrado otros crímenes contra alcaldes, exalcaldes, candidatos, agentes y mandos policiacos.

El 17 de junio de 2024, fue asesinado a balazos el alcalde electo de Copala y capitán de la Marina, Salvador Villalva Flores.

Un año antes, el 29 de junio de 2023, fue asesinado con violencia extrema el dirigente del Partido Verde y aspirante a la alcaldía de Copala, Jesús González Ríos, quien había denunciado amenazas de muerte de la alcaldesa perredista y ahora diputada local de Morena, Guadalupe García Villalva.

El 25 de marzo pasado fue ultimada la expresidenta del DIF del municipio de Azoyú, Sandra Marín Campos, en Cuajinicuilapa.

El 23 de abril, hombres armados mataron a Luis Justo Herrera, ganadero y padre del presidente municipal de Azoyú, Luis Justo Bautista.

Mientras que el 27 de junio, en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional, a la altura del municipio de Cuautepec, fue asesinado el director de Seguridad Pública de Igualapa, Eliseo García Mosso, junto con tres policías.

El 16 de agosto, al menos 12 policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) fueron masacrados en una emboscada en el municipio de Ayutla de los Libres.

Ante la ola criminal y por la presión social, el 28 de agosto el gobierno de Evelyn Salgado anunció la operación policial y militar Costa Chica Segura para restaurar la seguridad. El despliegue de 600 policías y militares no ha logrado inhibir la violencia criminal en la región.