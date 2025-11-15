Generación Z marcha en Chiapas para exigir mayor seguridad y revocación de mandato a Sheinbaum

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El estado de Chiapas se unió a las protestas encabezadas principalmente por jóvenes de la Generación Z, que inspirados en el movimiento "One Piece" (con antecedentes en Indonesia y Nepal), salieron a las calles a manifestarse para exigir mayor seguridad, oportunidades de empleo y la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum.También hubo marchas en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

La movilización fue detonada por el reciente asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, crimen que generó indignación entre los asistentes que llevaron cartulinas criticando al gobierno de la 4T. “Mame y mame con Calderón; ya llevan 7 años; háganse responsables”, dice una pancarta de un joven.

Los manifestantes, que en su mayoría llevaban imágenes de la calavera con sombrero, iniciaron su recorrido en el parque Bicentenario y avanzaron hasta la sede del Congreso local, ubicada en el centro.

Durante el mitin, un joven participante tomó la palabra para lanzar un mensaje a los partidos políticos: “Hoy les voy a hablar a esos partidos políticos que llevan una semana echándose la culpa entre ellos”.

“Dejen de entregar al crimen organizado; dejen de aceptar financiamiento de los cárteles; dejen de vender al pueblo, que es lo que están haciendo. Estamos hasta la madre de los mismos políticos, de los mismos de siempre”.

El manifestante también hizo referencia a declaraciones de la presidenta Sheinbaum, señalando que “había dicho que no íbamos a venir, que éramos un montón de bots”, lo que provocó que la multitud respondiera al unísono: “¡No somos bots, no somos bots!”.

En su mensaje final, aseguró que “el pueblo de México ha despertado” y que la figura de Carlos Manzo se mantiene presente entre quienes protestan:

“Carlos Manzo está orgulloso de nosotros y lo que quisiera es que no nos callemos nunca. Carlos vive con nosotros y escucha fuerte. El tigre está despierto. El tigre se siente en México. El tigre le va a romper su madre al gobierno corrupto”.