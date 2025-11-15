Manifestación de Generación Z en Guadalajara terminó en ataque al Palacio de Gobierno (Video)

Manifestación de Generación Z en Guadalajara terminó en disturbios y ataque al Palacio de Gobierno. Foto: Captura de video

GUADALAJARA, JAL. (apro) La jornada de protesta efectuada este sábado 15 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo y denominada de la Generación Z, que inició pacíficamente derivó en un enfrentamiento y cuantiosos daños en el Centro Histórico, con el Palacio de Gobierno como blanco principal de un grupo de manifestantes identificado como el "bloque negro".

Los disturbios comenzaron poco después de las 16:20 horas, cuando un grupo de jóvenes encapuchados se separó de una movilización previa y se dirigió a la sede del Poder Ejecutivo estatal.

Desde el interior, Los guardias de Palacio de Gobierno y la Policía Estatal intentaron repeler la agresión, arrojaron agua para intentar sin éxito dispersar a quienes se encontraban afuera. Al filo de las 17:30 horas, los manifestantes lograron irrumpir en el recinto utilizando mobiliario urbano y una escalera metálica.

El grupo de manifestantes, en su mayoría hombres jóvenes derribaron las tres puertas del Palacio de Gobierno ubicadas sobre la calle Ramón Corona. Además, reventaron los cristales de las ventanas utilizando piedras, palos y la escalera metálica.

El grupo de jóvenes inconformes emplearon bombas molotov y otros objetos para dañar las entradas del edificio estatal. Una vez en el interior de algunas oficinas, prendieron fuego a papelería, muebles, sillas y escritorios.

En la Plaza de Armas, frente al Palacio, también se reportaron daños a mobiliario público y luminarias. Además, se utilizaron barras metálicas para arrancar losas de concreto de la plancha. La ola de agresiones se extendió a edificios aledaños, donde otro grupo intentó incendiar una de las ventanas del Congreso del Estado de Jalisco y causó destrozos en las obras de rehabilitación de Plaza Liberación.

Policías antimotines estatales se desplegaron y rodearon el Palacio de Gobierno. Tras aproximadamente dos horas de enfrentamiento, la muralla de seguridad se extendió para rodear los edificios del Congreso del Estado y del Poder Judicial para disuadir nuevos ataques. Se reportó el uso de gases lacrimógenos por parte de la policía, mientras los manifestantes acusaban el uso de gas pimienta y utilizaron piedras y basura como proyectiles contra los oficiales.

Testigos de los enfrentamientos reportan que los elementos de seguridad efectuaron varias detenciones, habla de al menos 20 personas encarceladas, sin embargo, las autoridades aún no dan una cifra sobre el número de personas aprendidas.

Un reportero, un corresponsal de un periódico de circulación nacional denunció que los policías estatales le robaron su cámara tipo Gopro y lo agredieron.

En videos difundidos en redes sociales, se observa que uno de los manifestantes sufrió quemaduras en una pierna al intentar prender fuego a una de las puertas del recinto.

La manifestación inicial, en la que miles de jóvenes de la generación Z salieron a las calles de Guadalajara para exigir paz ante la ola de violencia, partió a las 11 de la mañana de la Glorieta de las y los Desaparecidos, siguió hacia la glorieta Minerva y continuó a Casa Jalisco.