Capturan en Cancún a dos presuntos operadores del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos presuntos operadores del llamado Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Cancún, Quintana Roo, por elementos de la policía estatal con apoyo de la Marina Armada de México.

De acuerdo a la información oficial, emitida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, se trata de Marcos Josué “N” y Ángel Roberto “N”, quienes tendrían cierto mando en operaciones criminales, el primero como operador logístico del Cártel y, el segundo, como encargado de la distribución de armas y equipo tácticos en la zona de Benito Juárez, municipio al que pertenece Cancún, así como de Isla Mujeres y Puerto Morelos.

Los detenidos fueron acusados por delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Se trata, según las autoridades quintanarroenses, de un aseguramiento histórico por tratarse de al menos 32 armas largas con cargador, 14 armas cortas; dos silenciadores; cuatro granadas antimotines y cuatro químicas; además de numerosas municiones con sus respectivos cargadores y ropa en la que se lee “Deltas Q. Roo CJNG” y “Operativas Jaguar”, así como parches con la misma identificación.

En cuanto a drogas se aseguraron dos bolsas grandes con mariguana, 13 bolseas pequeñas de ese mismo narcótico; 52 bolsitas de cristal y 50 bolsitas que aparentemente es cocaína.

Los indicios, así como los detenidos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo.