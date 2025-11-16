Familiares de 47 detenidos durante protestas en Guadalajara denuncian detenciones arbitrarias

Se reforzó la seguridad en las inmediaciones de la Fiscalía del Estado . Foto: Especial

GUADALAJARA JAL. (apro) Denuncian que hubo detenciones arbitrarias durante la protesta denominada de la Generación Z, efectuada este sábado en el centro de Guadalajara. Familiares de algunos de los 47 detenidos en la manifestación indicaron que personas inocentes fueron aprehendidas y refieren que están en la incertidumbre porque no les informan de qué delitos acusan a sus hijos.

Este domingo los allegados a los aprendidos estuvieron entrando a cuentagotas a ver a sus familiares detenidos que estaban en los separos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ubicadas en la colonia Industrial de Guadalajara.

Este día se restringió el acceso al área de información de la sede de la Fiscalía del Estado y se reforzó la seguridad en las inmediaciones de la zona. El ingreso al acceso principal, ubicado en la calle 14 fue cerrado a la circulación vehicular y peatonal, los ciudadanos solo se podían pasar con previa autorización del personal de seguridad de la dependencia estatal.

Joven estudiante de derecho de la UdeG detenido?

Un joven estudiante de derecho de la Universidad de Guadalajara (UdeG), identificado como Bruno Román, de 18 años, fue uno de los detenidos este sábado en el centro de la ciudad de Guadalajara, junto con un amigo, Israel, también de 18 años y estudiante de la escuela Normal. La madre de Bruno, quien prefirió no revelar su nombre, relató que su hijo y su amigo "andaban este sábado en el centro porque fue con su amigo a caminar un rato para allá" alrededor de las 6:30 de la tarde.

Según la madre, "al parecer los policías empezaron a levantar a todo joven con mochila que veían ahí". Ella acudió este domingo por la mañana a preguntar por su hijo, pero no le permitieron verlo. Le informaron que había "más de 40 muchachos detenidos ahí y que les iban a tomar declaración a todos". Se le indicó que regresara a partir de las 2:00 de la tarde de este lunes y que solo una persona por familiar podría ingresar.

La madre expresó su preocupación por el estado de salud de su hijo, ya que no tiene información al respecto. "No tengo idea, mi esposo apenas lo va a ver", comentó. También mencionó que "hay muchísima gente allá esperando a ver a sus a sus muchachos" y que les dijeron que "va para largo, que es un buen rato que hay que esperar para verlos".

La falta de información es una de las mayores preocupaciones de la madre. "La falta de información, el hecho de que no sabemos bien qué está pasando y no nos dicen. Nadie nos sabe decir", afirmó. Su esposo, quien fue a buscar información, "no le dijeron ni por qué los tienen detenidos ni qué proceso están llevando, porque como no hay ministerios públicos por el puente, pues no hay información de nada".

La madre de Bruno espera que se respeten los derechos humanos de su hijo. "Yo espero que les estén respetando, se supone que sí, nos dicen que les dan garantías", dijo, aunque añadió que su esposo le comentó que "no es cierto que les dieron de comer".

Bruno Román es estudiante de primer semestre de derecho en la UdeG y, según su madre, "es un buen chavo, tiene muy buenas calificaciones. No andaba haciendo destrozos". La madre también escuchó a otras personas que comentaron que sus familiares fueron detenidos saliendo de trabajar o mientras caminaban por la calle, lo que sugiere que "estuvieron sacando todo lo que pudieron agarrar".

La madre de Bruno exige al gobierno del estado que "hagan las cosas bien como se deben de hacer" y que "agilicen todo esto".

Detenido estudiante de la Normal

La familia de Israel, un estudiante de 18 años de la Normal, exige su liberación tras ser detenido sin que se les haya proporcionado información sobre los motivos. La madre de Israel, quien prefirió no ser identificada, relató que su hijo salió de casa ayer por la tarde, informando que regresaría más tarde. Esta mañana, recibieron una llamada notificando su detención.

La madre de Israel enfatizó que su hijo es un estudiante dedicado, que cursa la Normal y no es "un muchacho vago". Describió su rutina como ir de la escuela a casa, tomando dos transportes para llegar a la escuela a las 7:00 de la mañana, saliendo de casa a las 4:30 de la tarde. "Él es de la escuela a su casa y todo eso. Él es estudiante, está en la Normal", afirmó.

La familia no ha recibido ninguna información sobre la detención. El esposo de la señora está buscando, pero hasta la tarde de este domingo no le han dicho nada. "No sé por qué lo detuvieron. Si él es estudiante y todo", expresó la madre.

Israel, de 18 años, fue descrito como un joven dedicado a sus estudios. La madre mencionó que en diciembre, los sábados que tenía tiempo, ayudaba? en "apoyo a la comunidad". Anteriormente, cuando estaba en la Prepa 6, su hijo pidió trabajar los sábados y domingos para comprar sus cosas y tener dinero.

La madre de Israel pide su liberación, argumentando que "mi hijo es buen muchacho" y que "no puede ser que los delincuentes estén afuera y la gente inocente ahí allá dentro". Desconoce si su hijo tenía planes de asistir a alguna manifestación, ya que ella llegó cansada de trabajar? y no tuvo tiempo de ver noticias o hablar con él sobre el tema.

Pareja de novios detenidos en la manifestación

La joven pareja de novios conformada por Ángel y Guadalupe están entre los 47 detenidos en las protestas del centro de Guadalajara, este domingo sus padres fueron a pedir información de ellos a la Fiscalía Estatal.

La madre de Ángel identificada como Raquel, expresó su preocupación y exigencia por la liberación de su hijo de 19 años, y de su nuera Guadalupe también de 19 años, quienes fueron detenidos durante la jornada de protestas de este sábado. Según Raquel, su hijo y su novia "iban caminando y pues los agarraron", a pesar de que "ellos no habían participado en la manifestación y que solo iban pasando".

Raquel relató que pudo ver a su hijo y lo encontró "bien", sin signos de haber sido golpeado. "No lo veo golpeado, eso es lo que me dijo. Yo lo revisé. Así pues más o menos lo por? el cristal. Lo estuve viendo y no, está pues bien", afirmó. Sin embargo, mencionó que su hijo toma medicamentos y "se estresa" debido a que tiene trastorno de déficit de atención.

La madre indicó que aún no les han informado de qué delito se les acusa, solo que "están en proceso, que le están haciendo su declaración ellos y ya van a ver". Se espera que mañana les den "el diagnóstico" de la situación.

Ángel, el hijo de Raquel, se dedica a la venta de rebanadas de pastel por las tardes, de 4:00 a 8:30, en la zona del barrio de la antigua penal. Su novia también le ayuda en el negocio, que lleva operando unos cinco meses.

Raquel manifestó su principal deseo: "Es lo único que me me interesa a mí, es que salga él y mi nuera, pues es la novia de mi muchacho. Es lo único que yo pido". Añadió que espera que "ya salgan los dos, para ya estar más tranquilos pues nosotros también".

El padre de Guadalupe, también acudió a la fiscalía a ver a su hija, él dijo que la pareja salió "a pasear nomás", sin mencionar que asistirían a la marcha.

El padre pudo ver a Guadalupe y la encontró "bien, todo bien, todo está perfectamente bien". Sin embargo, no se le informó de qué delito se le acusa, y se le indicó que regresara al día siguiente, este lunes.

A pesar de la situación, el familiar se mostró optimista sobre la liberación de Guadalupe y Ángel, afirmando: “No tienen nada que ver ahí. Si tienen que salir". También mencionó que Guadalupe se encontraba "tranquila" durante su encuentro en el locutorio.