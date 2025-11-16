Globos aerostáticos aterrizan de emergencia en bulevares de León (Videos)

Los videos de los aterrizajes. Foto: Vive León Gto y Jony Vlogs

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Globos aerostáticos del Festival Internacional del Globo aterrizaron de emergencia en bulevares de León, Guanajuato.

Las maniobras para el descenso forzoso fueron captadas en videos que se viralizaron en redes sociales.

Uno de los globos descendió en la lateral del libramiento José María Morelos, casi esquina con Hermenegildo Bustos, en la zona de rodamiento vehicular.

#EnVideo?? ||??El piloto de un globo aerostático, realizó un aterrizaje forzoso durante el Festival Internacional del Globo, en León Guanajuato. ??



Video: Video Vive León Gto. ?????? pic.twitter.com/y2ECDIezGl — Del Valle Noticias (@DelValleNot) November 16, 2025

Algunos transeúntes que pasaban por la zona colaboraron para apoyar al piloto en su aterrizaje.

Otro globo aterrizó a la mitad del bulevar Paseos del Moral, cerca del cruce con Juan Alonso de Torres.