Globos aerostáticos aterrizan de emergencia en bulevares de León (Videos)

Las maniobras para el descenso forzoso fueron captadas en videos que se viralizaron en redes sociales.
domingo, 16 de noviembre de 2025 · 13:02

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Globos aerostáticos del Festival Internacional del Globo aterrizaron de emergencia en bulevares de León, Guanajuato.

Uno de los globos descendió en la lateral del libramiento José María Morelos, casi esquina con Hermenegildo Bustos, en la zona de rodamiento vehicular.

 

 

Algunos transeúntes que pasaban por la zona colaboraron para apoyar al piloto en su aterrizaje.

Otro globo aterrizó a la mitad del bulevar Paseos del Moral, cerca del cruce con Juan Alonso de Torres.

