Operativo del Ejército libera a 20 personas secuestradas en Culiacán

CULIACÁN, Sin. (apro).- Un operativo encabezado por el Ejército logró la liberación de 20 personas en el campo El Diez, al sur de la capital del estado. En el despliegue no se reportó detención alguna ni ningún tipo de choque armado, aunque sí el aseguramiento de drogas, armas y artefactos para inhibir señales satelitales.

El operativo se da luego de que militares realizaban labores de vigilancia en la zona del piggy back, al sur de Culiacán, un lugar en donde se han reportado enfrentamientos constantes e incluso que ha servido para abandonar cuerpos sin vida.

De acuerdo al parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) los militares ubicaron un inmueble que era utilizado como taller mecánico. No se determinó si hubo reporte anónimo ni cómo lograron ubicar que se trataba de un sitio donde mantenían privadas de su libertad a estas 20 personas, todas mayores de edad. Entre la gente liberada hubo tres mujeres.

En trabajos de seguridad en Culiacán, el Grupo Interinstitucional libera a 20 personas y asegura un fusil, cargadores, municiones, presunta droga y un vehículo robado



Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría… pic.twitter.com/0MpoyElwKT — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) November 16, 2025

Este delito se ha seguido incrementando durante este año hasta en un 54 por ciento, y la mayoría de los casos se registran en la capital. La estadística advierte únicamente casos denunciados y no su totalidad.

Al respecto, colectivos de búsqueda advierten un crecimiento aún mayor de hasta tres veces más grande que la cifra reportada.

Acerca del operativo en El Diez, la SSPE reporta junto al rescate de 20 personas el siguiente aseguramiento: