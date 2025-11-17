Asesinan afuera de su domiclio a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango. Foto: Especial

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).- Esta mañana fue asesinado José Ángel Mascorro Muñoz, exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, luego de que un hombre armado le disparara al salir de su domicilio.

El ataque ocurrió poco después de las 9:30 horas, sobre la calle Palomas, de la colonia Parque Hundido, donde residía. De acuerdo con las primeras versiones, Mascorro Muñoz salió de su vivienda a bordo de un vehículo Kia Forte blanco, modelo 2019, con dirección al bulevar Rebollo Acosta. En ese momento, un sujeto se le aproximó y abrió fuego en repetidas ocasiones para, posteriormente, darse a la fuga.

Elementos de la Cruz Roja llegaron al lugar minutos después, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. En la escena fueron localizados al menos diez casquillos percutidos calibre .380 mm.

Corporaciones policiales de distintos niveles acudieron para asegurar el área, mientras que un agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.

A través de una publicación en sus redes sociales, el PRI Gómez Palacio lamentó la muerte del funcionario y externó sus condolencias a su familia, mientras que el Coordinador de Movimiento Ciudadano en el Estado de Durango y excandidato a la alcaldía de Gómez Palacio, Omar Castañeda, lamentó el asesinato y exigió justicia.

"Exigimos verdad, justicia y resultados. Exigimos seguridad real, no discursos. Exigimos que este crimen no quede impune y que se actúe con la seriedad que la situación demanda".

Trayectoria de José Ángel Mascorro Muñoz

Mascorro Muñoz, Licenciado y Maestro en Derecho Laboral, formó parte de diversas instituciones públicas durante los últimos años. Se desempeñó secretario del Ayuntamiento del 30 de abril al 31 de agosto de 2025, en la administración de la priista Leticia Herrera Ale.? Desde 2022 estaba en el cargo de subsecretario del Ayuntamiento en dicha administración.?

Entre 2021 y 2022 trabajó en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) Zona Norte–Centro como apoderado jurídico regional. Previamente, entre 2020 y 2021, fungió como consultor jurídico en el Ayuntamiento de Torreón, Coahuila.

También laboró en el Congreso de Durango como consultor jurídico (2019-2020), así como en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado y en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio, donde estuvo a cargo del Departamento de Amparos. Asimismo, colaboró con Canacintra Gómez Palacio y fue docente en el Instituto de Posgrados en Humanidades A.C., en Torreón.