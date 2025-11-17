Colocan mural de Carlos Manzo frente a oficinas de la FGE en Mexicali

ENSENADA, B. C. (apro).- Como un homenaje a Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, asesinado a balazos el pasado 1 de noviembre, el colectivo Boquilla Negra instaló un mural de mosaico frente a las oficinas de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) en el municipio de Mexicali.

El grupo de artistas, conocido por hacer murales de distintos personajes de la localidad, divulgó este lunes 17 de noviembre fotografías de estos trabajos en su sitio oficial de redes sociales.

“Quedó colocado el mural en mosaico en homenaje a Carlos Manzo, alguien que ya no está pero que tuvo el carácter de defender a su comunidad cuando pocos se atreven. Esta pieza recuerda la falta que hacen personas con esa convicción y valentía en la vida pública”, según expresaron.

Agregaron que, mediante esta manifestación artística, buscan capturar “la fuerza de alguien que no se dobló”.

“Y que enfrentó lo que muchos prefieren ignorar. Es un homenaje hecho con respeto”, conforme al mensaje que acompañó a las imágenes.

El mural fue bien recibido por sus seguidores, quienes incluso recomendaron que en la misma pared aparezcan “otros héroes caídos”, como una forma de honrarlos.

Conforme a los datos generales, dicha pieza fue elaborada un día después de las manifestaciones en la explanada de los Tres Poderes, donde se reunieron simpatizantes del Movimiento del Sombrero y de la Generación Zeta.

Las y los asistentes exigieron justicia contra el asesinato del alcalde, además de seguridad para la ciudadanía, y denunciar que no ha avanzado el caso de Sunshine Antonio Rodríguez, a ocho meses de su asesinato mientras vendía producto pesquero en Mexicali.