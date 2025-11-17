Detienen en San Felipe a Fidel “N”, presunto líder asociado a Los Mayos

ENSENADA, B. C (apro).- Fidel “N”, presunto líder delictivo ligado a la organización criminal de “Los Mayos”, fue capturado en el municipio de San Felipe, donde se mantenía escondido y dirigía sus operaciones a distancia, informaron autoridades de Baja California.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda refirió este lunes 17 de noviembre que fue a raíz de trabajos de inteligencia tras la coordinación con la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California, el Ejército, la Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal.

Conforme a los datos, Fidel estaba al frente de una facción del Cártel de Sinaloa (CDS), con operaciones en San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali; habría sido detenido el pasado fin de semana.

“Para lograr esta importante detención tuvimos un intercambio de información clave con agencias de seguridad de Estados Unidos, una vez que este objetivo delictivo prioritario es buscado por la justicia norteamericana por hechos ligados al crimen organizado, específicamente tráfico de armas”, indicó Ávila Olmeda.

El capo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), para que se determine su situación conforme al Marco Jurídico Nacional.

La gobernadora enfatizó que lo anterior fue posible tras el trabajo de la Mesa de Construcción de la Paz de Baja California, para actuar de manera coordinada a nivel interinstitucional.