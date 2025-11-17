En pleno puente, dos turistas son baleados en la costera de Acapulco; uno murió

Agentes ministeriales y de la Guardia Nacional resguardan la escena donde fue asesinado un turista . Foto: Raúl Sendic

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un turista fue asesinado y otro más lesionado a balazos en plena Costera Miguel Alemán de Acapulco.

El ataque fue reportado a las 6 de la mañana de este lunes. Hombres armados dispararon en contra de los paseantes frente al hotel Las Torres Gemelas, ubicado en la prestigiosa zona Dorada del puerto, de acuerdo con reportes policiales.

Al sitio arribaron agentes de distintas corporaciones policiacas y militares, paramédicos y personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE).

Fue hallado sin vida Jaime Alejandro Ramírez, de 37 años, quien fue baleado en el tórax. Y con una lesión de bala en el hombro izquierdo, Porfirio Cancino López, de 58 años.

Las autoridades informaron que ambos portaban un brazalete de huéspedes del hotel Las Torres Gemelas.

La FGE abrió una investigación por homicidio calificado. Se informó que la zona cuenta con cámaras de video vigilancia del centro de control C-4 lo que podría ayudar a las investigaciones.

Al concluir el fin de semana, el diario El Sur reportó 426 asesinatos durante el 2025 tan sólo en el municipio de Acapulco.

En el mismo contexto de violencia en la entidad fueron reportados siete asesinatos, entre ellos un feminicidio, en los municipios de Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Benítez y Zihuatanejo.

Mientras que de enero a octubre del presente año se han acumulado mil 152 homicidios dolosos.

La entidad es gobernada por Evelyn Salgado Pineda y el municipio por Abelina López Rodríguez, ambas de Morena.