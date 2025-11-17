Personas rescatadas en Culiacán eran choferes de tráiler: Rubén Rocha

CULIACÁN, Sin. (apro). - Durante un despliegue del Ejército, fuerzas de seguridad lograron la liberación de 17 hombres y 3 mujeres al interior de un taller utilizado como yarda de vehículos de carga, la mayoría de ellos choferes de tráiler, según confirmó el gobernador Rubén Rocha Moya.

Estas personas habrían estado privados de su libertad al menos 24 horas en las cercanías de la comunidad El Diez, al sur de Culiacán.?

“Se rescataron porque sí estaban privadas de la libertad, estaban aquí en una yarda, esencialmente eran camioneros, choferes. Lo que no tenemos preciso es que si las tres mujeres eran choferes o acompañantes. Se está viendo caso por caso, no tienen problema de ficha, ni de ficha de desaparecidos”, dijo el gobernador.

Estas personas tendrían además relación con Abraham Mejía Carrasco, quien había sido privado de su libertad y encontrado asesinado el 10 de noviembre último muy cerca del lugar en donde se dio el rescate, en el piggy back.

El gobernador mencionó además que sus captores se llevaron sus celulares los cuales revisaron.

El operativo, dijo el gobernador, se realizó luego de una denuncia anónima, por lo que efectivos del

Ejército realizaron el despliegue en el sector.?

Durante el operativo no se efectuó un solo disparo ni hubo detenidos, limitado únicamente a ubicar el inmueble y la liberación de estas personas luego de la denuncia anónima.