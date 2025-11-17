Policía muere tras enfrentamiento con pobladores de la comunidad de El Xúchil. Foto: X: @virales_mex

MALTRATA, Ver. (apro).- Un oficial de la Secretaría de Seguridad Pública murió durante un enfrentamiento con pobladores de la comunidad de El Xúchil, registrado el domingo sobre la autopista Orizaba–Puebla. La víctima fue identificada como Gibrán Martínez, quien recibió un disparo en la pierna y falleció en el Hospital Regional de Río Blanco.

Los primeros reportes indican que el incidente comenzó cuando una patrulla estatal se dirigía hacia la zona de Magueyes sobre la autopista. En el trayecto, un vehículo Nissan Tsuru rebasó a los policías, quienes marcaron el alto al conductor.

Pobladores señalaron que el hombre, originario de la comunidad, fue revisado y presuntamente despojado de pertenencias. Tras lo ocurrido, el conductor regresó a su comunidad para alertar a familiares y vecinos, lo que provocó que decenas de personas se movilizaran hacia la autopista.

En el lugar se produjo un enfrentamiento verbal y posteriormente forcejeos. Una oficial fue retenida y parte del armamento de los elementos estatales quedó bajo control de los habitantes. Durante el caos, un arma fue accionada y el disparo alcanzó a Gibrán Martínez.

Elementos estatales se replegaron para evitar un conflicto mayor, mientras la oficial retenida fue llevada a El Xúchil, donde se congregaron más de cien personas.

Ante la escalada del conflicto, se activó un “código rojo”, lo que movilizó a elementos federales. Las corporaciones establecieron un perímetro de seguridad y buscaron el diálogo para evitar un nuevo enfrentamiento.

Horas después, la comunidad liberó a la oficial sin lesiones y devolvió las armas aseguradas.

El cuerpo del policía fallecido fue trasladado al Semefo de Orizaba para los procesos legales. La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones para determinar responsabilidades. La zona permanece con vigilancia reforzada.