Silvia Guadalupe apareció muerta con un impacto de bala tras estar desaparecida por 15 días

Silvia Guadalupe, desaparecida. Foto: Comisión de Búsqueda del Estado de Coahuila

SALTILLO, Coah. (apro).- Tras más de 15 días de permanecer desaparecida, la adolescente Silvia Guadalupe fue localizada sin vida y con un impacto de bala.

La menor de 13 años de edad fue reportada como desaparecida el pasado 28 de octubre, dos días después que fue vista por última ocasión por su familia en el ejido tinajuela, al sur de Saltillo.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la noche del domingo 16 de noviembre se localizó el cuerpo de la menor en el ejido Bañuelos, a casi 20 kilómetros de su domicilio.

“El cuerpo pertenece según las primeras indagatorias a S.G.C.M. joven de 13 años reportada como no localizada desde el 28 de octubre del presente año. La menor presenta, según los primeros reportes, una lesión por arma de fuego”, señala el comunicado emitido por la dependencia estatal.

La noche de este lunes se realizaba la necropsia de ley y se realizaban diversas acciones junto con otras autoridades de seguridad para dar con él o los responsables de los hechos.

En junio del presente año ocurrió un caso similar en el municipio de San Juan de Sabinas, donde fue asesinada la adolescente Brisa Isela, de 12 años de edad, quien también permaneció varios días desaparecida.

Por estos hechos fueron detenidas dos personas, un hombre y una maestra quienes trataron de ocultar el cuerpo, el cual se encontró semienterrado. El caso aún se encuentra en periodo de investigación y la pareja se mantiene presa como medida cautelar.