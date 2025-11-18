Ataque armado durante carrera de caballos en Parral, Chihuahua, deja al menos 8 muertos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un evento de carreras de caballos en el carril hípico Santa Teresa, ubicado en el kilómetro 2 de la carretera Parral-Jiménez, se convirtió en escenario de una balacera que dejó un saldo preliminar de al menos 8 personas muertas y entre 6 y 11 heridas, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y medios locales.

El ataque ocurrió aproximadamente a las 14:30 horas del sábado 15 de noviembre, cuando un comando armado irrumpió en el lugar y abrió fuego contra asistentes y participantes.

El evento se transmitía en vivo a través de redes sociales, por lo que decenas de videos captaron el momento exacto en que comenzaron los disparos, generando pánico masivo entre los cientos de espectadores, muchos de los cuales corrieron hacia el monte para resguardarse.

Fuentes extraoficiales y reportes periodísticos señalan que el móvil del ataque fue un ajuste de cuentas entre grupos delictivos antagónicos que se disputan el control territorial en el sur de Chihuahua. Presuntamente, sicarios vinculados a “La Línea” (brazo armado del Cártel de Juárez) ejecutaron a miembros de “Los Salgueiro” (facción del Cártel de Sinaloa), incluyendo mandos regionales de esta última organización.

Tras la masacre se registraron narcobloqueos con tráileres incendiados en los kilómetros 3 y 4 de la misma carretera Parral-Jiménez, así como enfrentamientos armados en el vecino municipio de Valle de Allende.

Las autoridades estatales y federales desplegaron un fuerte operativo con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal para recuperar el control de la zona. Hasta la noche del domingo 17 de noviembre, la Fiscalía General del Estado había identificado y entregado a sus familiares los cuerpos de seis de las víctimas.

No se reportan personas detenidas relacionadas con los hechos.

Como consecuencia directa de la violencia, las autoridades de Satevó suspendieron una carrera de caballos programada para el domingo 17, y se mantiene la recomendación a la población de evitar circular por la carretera Parral-Jiménez hasta nuevo aviso.

La región sur de Chihuahua, parte del llamado Triángulo Dorado del narcotráfico, ha registrado un aumento sostenido de hechos violentos durante 2025 derivados de la disputa entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez por el control de rutas de trasiego de drogas y armas.