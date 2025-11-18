Caso Monzón: Colectivas y activistas piden no postergar más condena para Javier López Zavala

PUEBLA, Pue., (apro).- Colectivas, organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y activistas acusaron que la revocación de la sentencia que ya se había emitido contra el político priista Javier López Zavala por violencia familiar contra la abogada Cecilia Monzón, no es a causa de un error, sino “complicidad del Estado” al servicio de los agresores.

En un comunicado conjunto, las agrupaciones hacen un llamado para que, dentro de los 23 días que aún restan al calendario laboral del Poder Judicial del Estado, se concluyan los juicios por feminicidio y por violencia familiar contra el político, y se le dicte la máxima condena.

El 13 de noviembre, el Cuarto Tribunal de Alzada Colegiado dejó sin efecto la sentencia de seis años que se había dictado contra el ex candidato del PRI a la gubernatura de Puebla, bajo el argumento de que, durante el juicio, se había omitido la lectura de la denuncia que presentó en vida Cecilia Monzón, asesinada en mayo de 2022.

Las 24 organizaciones firmantes en un desplegado, entre las cuales se encuentra REDefine Puebla, Madre Viviendo Violencia Vicaria, Abogados Animalistas, Puebla Vigila y el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, califican la revocación de esa condena como un acto de revictimización y retroceso judicial.

“Demostrando una vez más el desprecio del Estado de Puebla hacia las mujeres y la justicia”, advierten, “…no debemos permitirlo porque un estado donde una mujer es asesinada cada 28 horas, permitir estos retrocesos no es un error: es complicidad del Estado al servicio de los agresores y eso también es violencia”.

Las colectivas se suman al llamado de justicia que ha hecho la familia de Cecilia Monzón y a la demanda de que, antes de que termine este año, se dicte sentencia en los dos juicios que se llevan a cabo contra el político, acusado de ser el autor intelectual del feminicidio de la abogada feminista.

En su cuenta X, Helena Monzón informó que, como lo ordenó el tribunal, este martes debía iniciar la reposición de la audiencia en la que se daría lectura a la denuncia que presentó su hermana Cecilia en contra del ex secretario de Gobernación durante el gobierno de Mario Marín Torres, pero fue suspendida porque la defensa se reportó enferma.

Monzón dijo que, aunque está en contra de esta determinación del Tribunal de dejar sin efecto la anterior sentencia, aprovechará para pedir una condena mayor para López Zavala por lo que hace al delito de violencia familiar.

Además, este mismo martes se tuvo que suspender la audiencia 71 del juicio por feminicidio, porque no se presentaron dos testigos.

"Es un ejemplo más de cómo el paso del tiempo perjudica los procedimientos", expresó Helena. Cabe recordar que el juicio contra López Zavala por el feminicidio de Cecilia inició desde abril de este año.