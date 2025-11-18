Fiscal de Sinaloa confirma que ataque en fiesta de XV años fue con drones y dejó 5 niños heridos. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin. (apro).- Ataque con drones dejó cinco menores heridos con edades entre 12 y 16 años, según explicó la fiscal del estado Claudia Zulema Sánchez Kondo. El atentado registrado la noche del sábado último en una fiesta de XV años en Villa Juárez, comunidad de Navolato al poniente de Culiacán dejó en total ocho personas heridas y no 10 como se manejó en un principio.

La tarde del domingo último Óscar Rentería Schazarino, secretario de Seguridad, había confirmado el ataque con drones con un saldo de 10 personas heridas, versión que hoy cambia desde la Fiscalía General del Estado que da a conocer ocho nada más.

Según explicó la fiscal Claudia Zulema Sánchez Kondo a medios locales, las lesiones fueron causadas por la onda expansiva que causó la explosión.

“Se está trabajando en la investigación sobre el tema para determinar qué fue por un ataque por un artefacto explosivo”, dijo.

Por otra parte, la funcionaria manifestó que de las 20 personas que se encontraban privadas de la libertad en una yarda de tráileres ninguna quiso interponer denuncia. Todos ellos son originarios de Sinaloa y son trabajadores del transporte de carga que acudían a la yarda donde paraban a descansar y ahí fueron retenidos por 24 horas.?

“Lo que ellos comentan es que fueron retenidos ahí en el lugar… manifestaron sus deseos de irse a sus domicilios, ninguna persona estaba golpeada, lesionada o lastimada”.

Ninguno tenía ficha de desaparición, dijo y ninguno tenía más de 24 horas de haber sido privados de la libertad. En ese lugar llegan a descansar y ahí fueron retenidos.