Grupo armado impacta vehículo contra fachada de colegio particular en Culiacán y le prende fuego

Incendio en Colegio Azteca de Culiacán, después de que grupo armado estrellara un vehículo contra la entrada y le prendiera fuego. Foto: Especial

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un colegio particular acusó un incendio en su fachada y parte de sus instalaciones, después de que un grupo armado estrellara contra la entrada un vehículo, al cual posteriormente le prendieron fuego.

El ataque ocurrió la noche del lunes último, por lo que la institución emitió un comunicado este martes para informar la suspensión de clases presenciales, debido al atentado sufrido.

Aviso de suspensión de clases presenciales en Colegio Azteca de Culiacán. Foto: Especial.

La escuela se ubica en la calle Manuel Bonilla en la colonia Guadalupe.

Desde hace 14 meses, por la guerra entre Chapitos y Mayos, este tipo de incendios se han vuelto comunes en Culiacán.?

Es este conflicto, esta es ya la segunda escuela atacada por grupos armados. A mediados de septiembre último, una secundaria en Bellavista, poblado al norte poniente de Culiacán, fue incendiada de forma parcial y vandalizada por grupos criminales.

Protestan "reingeniería" financiera de la UAS con mantas

Por otra parte, por segunda vez en ese mes colgaron mantas en tres puentes de la capital, en protesta por la llamada “reingeniería” financiera de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Manta en protesta por reingeniería financiera de la UAS. Foto: Especial.

La medida, impulsada por el actual rector Jesús Madueña, pretende aplicar descuentos escalonados a trabajadores activos y jubilados para la creación de un nuevo fideicomiso que garantice el pago de la jubilación dinámica.?

Las sospechas del grupo que se opone son sobre el manejo de recursos por parte de la actual administración, misma que viene de enfrentar acusaciones por desvío de recursos y malos manejos con afectaciones de al menos 500 millones de pesos.