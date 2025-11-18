Niegan protesta a edil suplente de Pisaflores; investigan a hermana por homicidio del titular

PACHUCA, Hgo. (apro).- Mientras integrantes del Cabildo y la familia de Miguel Bahena Solórzano, alcalde asesinado de Pisaflores, Hidalgo, se oponen a la toma de posesión del suplente Silvestre García Márquez, al sugerir, incluso, un posible involucramiento en el atentado, el edil suplente presentó ante el Tribunal Electoral del Estado (TEEH) un Juicio para la Protección de Derechos Político Electorales en el que acusa a la asamblea de impedir que ascienda al cargo.

Por el homicidio de Miguel Bahena el pasado 20 de octubre, dos personas han sido detenidas y vinculadas a proceso: el director del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del propio municipio de Pisaflores, Johny René V. R., como presunto autor intelectual, y César Rubiel N., auxiliar de sonido adscrito al área de Comunicación Social del ayuntamiento, como posible autor material.

Sin embargo, familiares del exalcalde ultimado a tiros afuera de su casa en la comunidad de La Estancia afirman que la hermana del suplente, Hannia García Márquez, podría estar relacionada con la maquinación del ataque, por un vínculo con Johny René.

Este día, en su comparecencia en el Congreso como parte de la glosa del tercer informe de la administración estatal, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, confirmó que, en las investigaciones que se llevan a cabo, Hannia García ha sido asociada al crimen, lo que ha contribuido a la desconfianza hacia la familia que podría tomar el poder en Pisaflores.

“En el caso del presidente municipal suplente, enfrenta la desconfianza que tiene su Cabildo, que tiene la población en cuanto a que, por un lado, él no es residente del municipio, él vive en Jacala (demarcación aledaña); por otro lado, actualmente su hermana está relacionada con el tema del propio homicidio del exalcalde, y eso, desde luego, ha provocado en la ciudadanía el rechazo hacia su persona.

“Agregado a ello, el propio exalcalde, es del dominio público, no cometo alguna situación de faltar a la confidencialidad, está siendo beneficiario con una suspensión condicional derivado de un delito de lesiones graves que cometió y que, al haber esa alternativa de un procedimiento abreviado, se ha acogido a él”, expuso el responsable de la política interna ante los legisladores, cuestionado sobre la gobernabilidad en Pisaflores.

El proceso contra Silvestre García Márquez al que se refirió Olivares Reyna es por una denuncia de mayo de 2025, en la que la víctima, de iniciales L.G.M., acusó que durante una riña en Jacala el edil suplente le causó una herida en la ceja izquierda con una navaja.

Después de rechazar, en días pasados, en dos ocasiones la toma de protesta de Silvestre García, quien acompañó en la candidatura a Miguel Bahena, postulados por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para el periodo 2024-2027, el Cabildo designó provisionalmente a Antonio Robles Ramírez como encargado del despacho, mientras se define la situación legal y administrativa del municipio.

“No es un tema de querer o no querer, institucionalmente hablando; es un tema que le corresponde a él, al presidente municipal suplente, saber si cuenta con el respaldo popular, además de cubrir con los requisitos de ley, para aspirar al cargo”, externó el secretario de Gobierno.

El estado, afirmó, apoyará a la persona, “cualquier persona”, que ocupe el cargo en sustitución de Bahena Solórzano.

Johny René V. R., como presunto autor intelectual, fue requerido el 24 de octubre por las autoridades de Hidalgo a la Fiscalía General de Querétaro por una orden de aprehensión por delitos contra la salud. Él había sido detenido, junto con una mujer, un día después de ataque contra Bahena Solórzano en Lada de Matamoros por poseer un arma de fuego calibre.22 con cargador y siete cartuchos útiles, sin documentación. Por el tipo de fusil, ambos continuaron su proceso en libertad.

No obstante, Hidalgo pidió el cumplimiento de la orden y la entrega inmediata, por lo que el director del DIF de Pisaflores fue reaprehendido y puesto a disposición.

Cuestionado al respecto el pasado viernes, el encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), Francisco Fernández Hasbun, dijo que no habían solicitado la orden de aprehensión por narcomenudeo contra Johny René antes –cuando Miguel Bahena aún estaba con vida–, si ya investigaban a quien, según sus indagatorias, terminó por ordenar un asesinato, porque seguían trabajando en la integración de esa carpeta, que debía estar “al cien” para detenerlo.

“Lo que queremos es que se resuelva y que haya sentencias”, añadió el procurador interino, quien sostuvo que, aunque no puede compartir información, desde las primeras horas del asesinato conocieron el posible móvil y quiénes son los probables implicados.

En los días previos, el suplente del alcalde acudió a Pachuca para solicitar una constancia de antecedentes no penales con la que pretende mostrar que no es responsable de ninguna conducta ilegal y a promover el juicio en el Tribunal Electoral; en Pisaflores, el viernes, nuevamente habitantes se manifestaron frente a la presidencia municipal ante un posible nombramiento de Silvestre García, insistiendo en una presunta implicación en el atentado que cobró la vida de su compañero de partido y alcalde en funciones.