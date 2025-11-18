Sicarios asesinan en Palizada, Campeche a Karina Díaz, maestra y síndico regidora de la 4T. Foto: Facebook: Layda Sansores

SAN FRANCISCO, Camp, (apro).-La maestra,Karina Díaz Hernández, síndica regidora por Morena en el municipio de Palizada, Campeche, fue asesinada a balazos este lunes por la noche en la localidad del Cuyo. Los sicarios iban en motocicleta, dispararon contra su auto y huyeron.

Karina fue trasladada al IMSS Bienestar de emergencia, pero no sobrevivió a los seis impactos de bala. Su familia acudió al hospital en el que reclamó la falta de seguridad y el atentado en contra de ella.

“¿Y el secretario no sirve para ni puta madre? ¡No, no no! ¡Tranquila! Pinche presidente municipal que no sirve para una verga”, reclamó a gritos uno de los familiares de Karina.

“El pueblo ya está cansado”, se escuchó pronunciar a un hombre en un tono más sereno.

Karina Diaz Hernández se describía así misma en su página personal de Facebook como “Apasionada de la docencia y el servicio público social de mi pueblo”. La mujer fue dos veces candidata de Morena a la presidencia del municipio de Palizada en Campeche, impulsada por la gobernadora, Layda Sansores.

Del crimen contra Karina, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) se limitó a confirmar en un comunicado de prensa que murió mientras recibía atención médica.

La FGECAM detalló que ya están realizando los trabajos correspondientes para esclarecer los hechos y dar con la identidad de las personas responsables del asesinato: los sicarios.

En tanto, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores publicó en sus redes sociales una foto en memoria de Karina en la que lamentó su asesinato. Reconoció el crimen y dijo que era una acción que lastimaba al pueblo de Campeche.

“Su vida, su sensibilidad y su compromiso dejaron huella en quienes la conocimos y compartimos con ella la lucha y la defensa de sus ideales.La cobardía de este crimen nos lastima y nos indigna a todos. Honraremos su memoria con verdad y justicia”, acotó.

Del móvil del asesinato nada se sabe, pero extraoficialmente se dice que Karina tenía información confidencial relacionada el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” y quien fuera su secretario y ahora embajador de México en República Dominicana, Carlos Miguel Aysa González.

Carlos Miguel Aysa perdió una elección frente al ahora alcalde de Palizada, Pedro Ayala Cámara, quien fue detenido en el 2015 por el delito de peculado.

Además, Karina aspiraba a ser por tercera ocasión candidata a la presidencia municipal de Palizada por Morena.

El asesinato de Karina Díaz Hernández ocurrió a tres días de la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a Palizada en donde encabezó el evento de Pensión Mujeres del Bienestar.