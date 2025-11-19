Atacan dos veces la casa del hermano del alcalde de Cuautla

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La vivienda de Marco “N”, hermano del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, fue blanco de al menos dos ataques armados —uno registrado la semana pasada y otro en días recientes—, confirmó Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos.

De acuerdo con fuentes policiales, los hechos ocurrieron el jueves anterior y nuevamente el martes reciente, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle Revolución Agraria, en la colonia Casasano. En ambos casos, los agresores habrían disparado contra la fachada del domicilio antes de retirarse del lugar.

Los ataques fueron atendidos por elementos de seguridad estatal, quienes resguardaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para el levantamiento de indicios y la continuidad de las indagatorias.

Cuautla, situada a poco más de 54 kilómetros de Cuernavaca, enfrenta desde hace meses una creciente presión por la incidencia de delitos de alto impacto, como homicidios, extorsiones y feminicidios, lo que ha encendido alertas entre autoridades y población. En respuesta, desde el 24 de julio de 2025, el gobierno estatal entregó el mando operativo a la Secretaría de Seguridad Pública, con apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército. Parte de esta estrategia incluye ampliar la red de videovigilancia mediante nuevas cámaras y arcos de monitoreo en zonas clave de la ciudad.

Al término de la conferencia de prensa de seguridad realizada cada 15 días, Urrutia Lozano confirmó los dos incidentes y señaló que la información se obtuvo mediante reportes ciudadanos. “Tenemos reportes de los vecinos del lugar a través del 911, y eso es lo que hemos atendido en coordinación con la Fiscalía”, explicó.

Respecto a las denuncias formales, el secretario señaló que ninguno de los hechos ha sido denunciado por el presunto afectado ni por el presidente municipal. “No tenemos una denuncia del hermano del presidente municipal, y la Fiscalía no nos ha informado sobre una carpeta iniciada por estos hechos”, puntualizó.

Ni tras el primer ataque ni después del segundo, el alcalde de Cuautla ha emitido postura sobre lo ocurrido, ya sea de manera personal o a través del Ayuntamiento.

Jesús Corona Damián ha permanecido en el foco público desde su campaña rumbo a la alcaldía de Cuautla, luego de ser víctima de un ataque armado del que resultó ileso. Su nombre volvió a ser tema de interés meses después, cuando el 19 de febrero de este año comenzó a circular un video en redes sociales que muestra una reunión entre él y Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan.

En la grabación ambos aparecen junto a Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas”, identificado por autoridades como presunto líder de plaza del Cártel de Sinaloa en la región oriente de Morelos. La difusión del material motivó el inicio de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República.