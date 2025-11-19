Atacan a tiros a jefe policiaco de Tlaquiltenango, Morelos; presumen asalto

CUERNAVACA, Mor. (apro).- En Morelos, el director de tránsito de Tlaquiltenango, Abraham Emmanuel Córdoba Valdés, fue atacado a balazos, aparentemente en un intento de asalto, resultando lesionado, informaron autoridades estatales.

El incidente ocurrió este miércoles mientras Córdoba Valdés circulaba por Camino Viejo a Temilpa, en la zona sur de Morelos. Tlaquiltenango, ubicado a 62.1 km de Cuernavaca, la capital del estado, ha registrado presencia de delincuencia organizada, según informes oficiales.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Morelos, confirmó los hechos y precisó que la víctima no se encontraba en servicio y circulaba de civil. Señaló que Córdoba Valdés viajaba solo en un Honda Civic blanco cuando una motocicleta con dos hombres se aproximó con la intención de asaltarlo. Durante maniobras de defensa, resultó lesionado en la mano izquierda, del lado del conductor, aunque su herida no se considera grave.

El funcionario agregó que la agresión no fue un ataque dirigido contra personal uniformado, sino un intento de robo.

Autoridades locales recibieron la alerta a través de llamadas al 911 y al llegar al lugar confirmaron que el director presentaba heridas visibles. Paramédicos lo atendieron de inmediato y lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

La Fiscalía de Justicia de la zona sur inició las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables, quienes hasta el momento se encuentran prófugos. Las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de su estado de salud y continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

En Tlaquiltenango, la presidencia municipal está a cargo de Enrique Alonso Plascencia, cuyo periodo abarca 2025-2027. Resultó electo como candidato de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos, integrada por el PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas (RSP).