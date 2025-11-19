Diputada estalla contra reporteros tras la difusión de fotos de su esposo en camioneta de 2 mdp

Leticia Mosso Hernández, diputada del PT en la Tribuna del Congreso de Guerrero. Foto: Congreso de Guerrero

CHILPANCINGO, Gro., (apro) .- La diputada del Partido del Trabajo (PT), Leticia Mosso Hernández, explotó contra reporteros que cubren el Congreso de Guerrero tras la difusión de fotografías su esposo, el dirigente estatal del PT, Victoriano Wences Real, a bordo de su camioneta GMC Yukon Denali, valuada en más de 2 millones de pesos.

“Compañeros de los medios de comunicación. No les puedo decir amigos porque los amigos no se maltratan, pero tampoco tengo dinero para pagarles, solo decirles que dignifiquen su trabajo, aquí tienen convenios y hay que hacer uso de ellos”, lanzó desde la tribuna al inicio de su intervención en la sesión del martes 18 de noviembre en el Congreso local.

Desde el área de prensa, los reporteros de la fuente exigieron a la diputada que precisara sus alusiones, le gritaron “¡cacique!” y corearon la consigna “¡libertad, libertad, a la prensa libertad!”.

Alterado, el diputado del PRI, Jesús Parra García, exigió la presencia del personal de seguridad, mientras que el presidente de la mesa directiva, el diputado del PVEM, Alejandro Carabias Icaza, pidió a los “asistentes” conducirse con respeto y les advirtió que no tenían ninguna posibilidad de una interacción con la diputada petista, además de que podía ordenar echarlos del recinto.

El ataque de la legisladora se dio tras la difusión, por parte del fotoperiodista, Anwar Delgado Peralta, de una serie de fotografías tituladas “Los lujos del líder del PT en Guerrero, Victoriano Wences Real”, su esposo.

En las imágenes se ve al máximo líder petista en la entidad abordar para conducir una lujosa camioneta marca GMC tipo Yukon Denali, con un precio desde 2 millones 215 mil 400 pesos, de acuerdo con el portal de la empresa.

Victoriano Wences, dirigente del PT captado en camioneta de lujo. Foto: Anwar Delgado.

En otras instantáneas aparece Leticia Mosso en una visita a un acto público en Zumpango, cabecera municipal de Eduardo Neri, en la región Centro.

No es la primera vez que la diputada tiene un desencuentro con los medios.

Mosso Hernández denunció por Violencia Política en Razón de Género (VPRG) al administrador de la cuenta de Facebook La Voz de Tlapa al considerar que denigró su vida privada y familia mediante expresiones con estereotipos de género, lo que a su juicio menoscabó su trayectoria política como mujer.

El 25 de junio pasado el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGRO) sancionó a Maximiliano Bello, administrador del portal, quien además calificó a la diputada y al dirigente del PT estatal como la “pareja imperial”.

El medio también señaló que las tres ocasiones que Leticia Mosso ha obtenido un escaño en el Congreso de Guerrero (2018, 2021 y 2024) ha sido por la vía plurinominal, es decir, por la designación de la dirigencia encabezada por su esposo.

El cacicazgo Wences Real

Victoriano Wences Real, economista por la Universidad Autónoma de Guerrero, originario de Técpan de Galeana en la región Costa Grande, ha consolidado durante 16 años un cacicazgo político en la región de la Montaña, en alianza del PRD y recientemente de Morena.

Desde el 2008, ha acaparado las candidaturas a diputaciones locales y federales por el PT. En los últimos años ha incluido a su esposa.

Wences Real fue diputado local del PT de 2008 a 2012 y presidente municipal de Tlapa por el PT del 2012 al 2015.

En 2015, Leticia Mosso, fue candidata a la presidencia del Ayuntamiento de Tlapa, pero perdió. No obstante, de 2015 a 2018 fungió como presidenta del DIF municipal de Tlapa de Comonfort, de acuerdo con la página web del Congreso local

En el mismo trienio de 2015 a 2018, Victoriano Wences fue diputado federal por el PRD del distrito V de la Montaña. En 2017 Wences Real fue nombrado Comisionado Político Nacional del PT en Guerrero.

Ya como dirigente, en 2018, 2021 y 2024 designó a Leticia Mosso a la cabeza de la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal.

En tanto, Victoriano Wences de 2021 a 2024 fue de nuevo diputado federal por el PT del distrito V con sede en Tlapa.

En 2024 compitió para ser presidente municipal de Tlapa, pero perdió. Leticia Mosso, sin embargo, aseguró su tercera diputación local plurinominal y en 2027 cumplirá nueve años en el Congreso de Guerrero.

Actualmente, Victoriano Wences es Comisionado Político Nacional del PT en Guerrero.

El PT gobierna 15 (3 encabezando la coalición Sigamos Haciendo Historia con Morena y el PVEM) de los 85 municipios de la entidad.