En Congreso morelense, 15 diputados incumplen con su declaración patrimonial: Morelos Rinde Cuentas

El Pleno del Congreso de Morelos. Foto: Congreso del Estado de Morelos

MORELOS (apro) .- A un año y dos meses de asumir sus cargos, 15 de 20 diputados del Congreso de Morelos mantienen oculta su declaración patrimonial inicial, incumpliendo la Ley de Transparencia y, además, podrían estar vulnerando la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rinde Cuentas, informó que, tras un ejercicio de revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia, destinado a conocer si los integrantes de la 56 Legislatura habían publicado su declaración patrimonial, se encontraron con un alto nivel de incumplimiento.

“Son 15 de 20 diputadas y diputados los que no han publicado nada a pesar de ser sujetos obligados”, indicó.

De acuerdo con la Ley General de Transparencia, en su Artículo 23, todos los congresos del país están obligados a hacer pública su información. En el ámbito estatal, las leyes locales retoman lo establecido en el Artículo 70, que determina qué datos deben estar disponibles para cualquier persona, incluyendo información sobre las y los servidores públicos y el monto de sus percepciones.

A ello se suma lo dispuesto por el Artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, que ordena a los sujetos obligados —entre ellos el Congreso local— poner a disposición del público toda su información de transparencia en la Plataforma Electrónica del IMIPE y mantenerla actualizada sin necesidad de una solicitud.

Además, la fracción XII del Reglamento de Transparencia del Estado establece la obligación de publicar la versión pública de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial de las y los servidores públicos, tal como lo manda la Constitución estatal.

La propia Ley de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 34, ordena que todos los servidores públicos presenten declaraciones patrimoniales y de intereses bajo protesta de decir verdad; el Artículo 35 fija los plazos obligatorios para la declaración inicial, la declaración de modificación y la de conclusión del encargo.

Salinas explicó que únicamente cinco integrantes del Congreso tienen disponible su declaración de inicio. “Dos de ellas, porque están repitiendo como legisladoras, ya tenían publicada la de inicio: Andrea Gordillo y Tania Valentina”, precisó.

Agregó que otros tres legisladores cumplen con esta obligación, mientras que el resto mantiene la información sin publicar. “Es lamentable que quince legisladores no tengan publicada la información”, señaló.

Coordinadores parlamentarios en incumplimiento

Encabezan el incumplimiento los coordinadores de grupos y fracciones parlamentarias, así como el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos:

Daniel Martínez Terrazas (PAN, Distrito I).

Rafael Reyes Reyes (Morena, Distrito VI).

Luis Eduardo Pedrero González (PVEM, plurinominal).

Luz Dary Quevedo Maldonado (Movimiento Cuidando por la Vida, plurinominal).

Ruth Cleotilde Rodríguez López (Panal, plurinominal).

Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva (Morena, plurinominal).

Legisladoras y legisladores que no cumplen por partido:

Morena:

Sergio Omar Livera Chavarría (Distrito III).

Guillermina Maya Rendón (Distrito IV).

Jazmín Juana Solano López (Distrito V).

Nayla Carolina Ruiz Rodríguez (Distrito VII).

Martha Melissa Montes de Oca Montoya (Distrito XII).

Brenda Espinoza López (plurinominal).

PAN:

Gerardo Abarca Peña (plurinominal).

Francisco Érick Sánchez Zavala (Distrito X).

PT:

Alberto Sánchez Ortega (Distrito VIII)

Legisladoras y legisladores que sí cumplieron:

Morelos Rinde Cuentas identificó que solo cinco diputados tienen publicada su declaración patrimonial; en dos casos, los documentos no están actualizados:

Andrea Valentina Guadalupe Gordillo Vega (PAN, Distrito II), declaración de 2021.

Alfredo Domínguez Mandujano (Morena, Distrito IX).

Alfonso de Jesús Sotelo Martínez (Morena, Distrito XI).

Gonzala Eleonor Martínez Gómez (PT, plurinominal).

Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT), declaración de 2018.

En el caso de Andrea Valentina Gordillo y Tania Valentina Rodríguez, la información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que no han actualizado su declaración de modificación patrimonial, pues la última entregada corresponde a años anteriores. Esto podría constituir un incumplimiento del Artículo 35, inciso b, de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, que obliga a presentar la declaración de modificación cada mes de mayo.

Falta de compromiso institucional

Salinas advirtió que este patrón de incumplimiento se replica en el propio Congreso como institución. “Nos preocupa que el Congreso sea una de las instituciones que menos cumple con la publicación de la información; sobre todo cuando se trata de temas financieros, no les gusta transparentar”, afirmó.

Agregó que los resultados evidencian una falta de compromiso con la rendición de cuentas. “Esto confirma que no hay realmente un compromiso en cumplir la ley… Es relevante que a quienes legislan no les interesa transparentar”, dijo.

Finalmente, subrayó que la ausencia de declaraciones patrimoniales “es una alerta sobre legisladores que no cumplen con la ley y que no muestran disposición para transparentar su información”.