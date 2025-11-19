Un policía en activo es detenido por la desaparición y asesinato de la niña Noelia en Juchitán

OAXACA, Oax. (apro).- El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, confirmó la detención de Lamberto Sánchez Valdivieso, elemento activo de la Policía Auxiliar Bancaria Industrial y Comercial, como autor material de un triple homicidio y de la desaparición y asesinato de la niña de escasos cuatro años de edad, Noelia Dailet Santiago García.

Con la detención del policía Lamberto Sánchez Valdivieso, misma que se realizó el pasado 11 de noviembre en el municipio de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec, se manda el mensaje de que no habrá impunidad si cometen un acto ilícito y que va a haber persecución por parte del estado, sostuvo en conferencia de prensa el fiscal de Oaxaca.

Además, dijo, “no vamos a permitir que por una persona ser manche una corporación policial, (de ahí que) hay un proceso de recomposición de las propias corporaciones de seguridad”.

Reconoció que “desafortunadamente durante mucho tiempo no se trabajó en temas de control y confianza, ni en cuidar los diferentes perfiles y ahí están todas consecuencias de contar con elementos de este tipo”.

Durante la conferencia de prensa de seguridad del gobierno del estado de Oaxaca, Rodríguez Alamilla, informó que, como resultado de una serie de estrategias de investigación integral y articuladas entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno, se logró la detención de Lamberto S.V., elemento de la PABIC, como probable autor material del asesinato de Carlos Eduardo, de 19 años de edad; Adelina, de 21, y Karla, de 25, así como de la desaparición de Noelia Dailet S.G., de 4 años de edad de edad, hechos ocurridos en Juchitán de Zaragoza.

La detención de Lamberto S.V., se realizó en Juchitán de Zaragoza, derivado de trabajos de inteligencia criminal.

El fiscal de Oaxaca explicó que los hechos tuvieron lugar el 10 de noviembre de 2025, cuando se recibió el reporte sobre el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres y un hombre, en la avenida Vicente Guerrero, en la entrada a Guiguyita, perteneciente a Juchitán de Zaragoza.

A raíz de estos hechos, se iniciaron las primeras entrevistas con los familiares de la víctima Adelina G.L., quienes reportaron que la mañana del 10 de noviembre, la niña Noelia Dailet, había salido en compañía de su madre. Horas después, se perdió la comunicación con ambas.

Ante la desaparición de la niña, se activó de inmediato una investigación integral y multidisciplinaria para esclarecer los hechos y fortalecer las labores de búsqueda de la menor de edad.

Derivado de un operativo de búsqueda e inteligencia criminal, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con la Secretaría de la Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Policía Municipal, localizó sin vida a la menor en el interior de un domicilio particular en la colonia La Planta, en Juchitán de Zaragoza.

En el mismo lugar, detuvieron a tres mujeres, identificadas como R.E.B.N., originaria del estado de México; así como M.G.S.P. y R.I.P.G., originarias del estado de Chiapas, quienes están vinculadas con la desaparición y fallecimiento de N.D.S.G.

Además, se investiga su posible participación en los hechos que llevaron a la muerte de las otras tres víctimas, incluida la madre de la niña.

Finalmente, el Fiscal de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, aseguró que no habrá impunidad en este caso y reafirmó el compromiso de realizar investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables.