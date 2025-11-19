Vinculan a proceso al activista “Chakín” y a Edgar Iván en Nayarit

TEPIC, Nay. (apro).– Isaac Cárdenas Valdez, conocido como "Chakín", activista ambiental y cultural, y el joven Edgar Iván “N” fueron vinculados a proceso este martes.

Como medida cautelar se determinó que permanezcan bajo resguardo domiciliario durante la investigación complementaria, fijada por un periodo de un mes.

Joel Alejandro Fernández, abogado defensor de ambos, explicó que la vinculación a proceso “significa que le dan permiso al Ministerio Público de continuar con la investigación. Eso es todo. En este caso se autorizó que la investigación complementaria fuera de un mes”.

Durante este periodo, la Fiscalía deberá decidir si formula una acusación formal o concluye que no existe delito, lo que pondría fin al proceso. Fernández destacó que el sistema penal contempla mecanismos alternos al juicio, como la suspensión condicional del proceso, que permite levantar la medida cautelar a cambio de cumplir ciertas condiciones, como servicios a la comunidad.

“El juez puede autorizar que se suspenda el proceso y se levanten las medidas cautelares de inmediato y, en su lugar, se tendrían que cumplir condiciones”, señaló Fernández, mencionando que una de ellas podría ser apoyar a personas privadas de la libertad con alimentos, cobijas y ropa.

El abogado defensor también señaló irregularidades durante la detención inicial y la investigación: “Todo ese tiempo que estuvo retenido lo aprovechó la Fiscalía para hacer actos de investigación. Esos actos debieron ser declarados nulos todos, no solo algunos”.

Respecto a la medida cautelar de resguardo domiciliario, Fernández informó que se promovió un amparo ante un juez de distrito, que se resolverá en los próximos días. El objetivo del amparo es determinar si la medida fue impuesta de manera correcta y proporcional: “Lo que va a resolver el juez es si estuvo bien impuesta la medida o si estuvo mal. Consideramos que estuvo mal porque no cumplió principios de proporcionalidad”.

Sobre la posible salida alterna, Fernández aclaró que, de aprobarse, las restricciones serían levantadas sin que ello implique reconocimiento de responsabilidad: “Celebrar una salida alterna o aceptar un acuerdo. La resolución tiene efectos de una sentencia absolutoria. Es una declaración de inocencia”.

El proceso continuará durante el mes autorizado para la investigación complementaria, tras lo cual se determinará si se formula acusación o si se concluye el caso mientras permanece abierta la posibilidad de acceder a la suspensión condicional del proceso.

“La dignidad no está en venta”: Isaac Cárdenas Valdez

Tras concluir su audiencia, Isaac Cárdenas Valdez, conocido como "Chakín", regresó a resguardo domiciliario y se dirigió a sus seguidores a través de una transmisión en vivo en Facebook, acompañado de sus abogados, quienes explicaron su situación jurídica.

“Chakín” agradeció el respaldo recibido: “Amigos, les agradezco infinitamente su muestra de apoyo. Esto nos dará tiempo para probar mi libertad y demostrar mi inocencia, al igual que Iván. Les pediría seguir respaldándonos. Vamos a estar en casa”.

Durante su mensaje destacó su compromiso con la integridad y el bien común: “Soy una persona íntegra y, sobre todo, siempre busco el bien común. Ya sea dentro de la casa o afuera, siempre voy a vivir por la gente y voy a estar ahí apoyando”.

También hizo un llamado a la unidad ciudadana y al diálogo: “No le dieron a ‘Chakín’, le dieron a una sociedad sedienta de justicia, de paz y de dignidad… Por ello siempre pido diálogo, porque creo que hablando se entiende a la gente, y en este tema también se va a entender hablando”.

“Chakín” reconoció además el trabajo de sus abogados y legisladores que lo han apoyado: “Son personas muy inteligentes que tienen toda mi admiración, cariño y confianza. Este tipo de abogados son los que realmente valen la pena, que deben estar reconocidos, porque dignifican una profesión que muchas veces se ha usado mal”.

El mensaje concluyó con un optimismo enfocado en la libertad y la transformación social: “Nos vemos en libertad”.