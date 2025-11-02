Atentan contra otro propietario de pescadería en Ensenada

ENSENADA, Baja California (apro).- Sujetos armados dispararon contra el propietario de una pescadería del municipio de Ensenada, Baja California, mientras acudía a entregar comida a familiares de pacientes hospitalizados en la Clínica 8 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado 1 de noviembre, contra Rafael “N”, alias “El Faylo”, y propietario de la pescadería Los Faylos, ubicada en la avenida Esmeralda de la colonia Morelos II de dicha ciudad porteña.

La agresión se suma a las registradas contra el sector pesquero a lo largo de este año, siendo la más reciente la acontecida el pasado 4 de octubre, por la balacera al interior de la “Pescadería El Joelito”, donde hubo un muerto y dos heridos.

En el caso de don Rafael, estaba en compañía de una mujer que también resultó lesionada; ambos fueron trasladados a otro hospital para recibir atención médica. Hasta el momento no ha sido difundido su estado de salud.

Autoridades de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Ensenada informaron que el ataque generó una movilización en las inmediaciones de la clínica, pero no hubo detenidos por estos hechos.

También señalaron que las víctimas recibieron los primeros auxilios con prontitud porque, a las 18:10 horas, unos policías de la Unidad de Atención a Víctimas estaban atendiendo un reporte de omisión de cuidados al interior de la clínica.

Según trascendió entre los medios de comunicación locales, los agentes salieron a ayudar, pues al parecer por un tipo de protocolo interno no puede hacerlo personal del IMSS.

Por fuera de la clínica indicada es común que las personas se sienten y pernocten, en espera de noticias de sus familiares; debido a esto, grupos samaritanos y ciudadanos altruistas suelen llevarles comida y bebida caliente, para hacer más ligera la espera.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE).

Alcaldesa exige resultados a Estado y Federación

La presidenta municipal de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, exigió resultados a la FGE y corporaciones federales resultados en materia de seguridad, según publicó mediante un pronunciamiento tras darse a conocer el ataque afuera de la Clínica 8 del IMSS.

La alcaldesa lamentó los hechos y consideró que “son sucesos tristes y completamente inaceptables que lastiman a las familias ensenadenses”.

También que instruyó “mantener unidades permanentes en la zona” y “reforzar los rondines de seguridad en la clínica”.

“Solicitamos respetuosamente a la Fiscalía General del Estado y a las autoridades de seguridad estatal y federal informar a la población sobre los avances en las investigaciones y acciones de seguridad. Ensenada exige resultados y merece saber qué se está haciendo para que estos hechos no se repitan”, según el mensaje.