Cierran 68 tiendas Waldo’s en Sonora tras incendio donde murieron 23 personas

HERMOSILLO, Son. (apro).- Todas las sucursales de Waldo’s ubicadas en Sonora fueron cerradas a solicitud del gobierno del estado mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio que cobró la vida de 23 personas el pasado sábado en la ciudad capital. Los primeros informes indican que la sucursal no contaba con programa interno de protección civil autorizado.

El secretario de gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo, aseguró ante los medios de comunicación que tras una comunicación con el dueño de la franquicia donde ocurrió la tragedia se le instruyó cerrar las tiendas hasta nuevo aviso, lo que incluye 68 establecimientos distribuidos en diversos municipios de la entidad.

Los primeros indicios refieren que el programa interno de protección civil del establecimiento fue aprobado durante la anterior administración, en el año 2019, y ratificado en 2020. Para el 2021, sin embargo, el actual gobierno “concluyó darle un sentido negativo” a dicho programa, pero no se explicó por qué motivo se mantuvo en funcionamiento. Informes extraoficiales proporcionados a Proceso, sin embargo, indican que la autorización habría venido de las autoridades municipales.

Sobre el origen del incendio, precedido por una explosión, se dio a conocer que el transformador que habría estado involucrado se encontraba al interior del comercio, cerca del área de cajas, y que era parte de una subestación eléctrica privada que el establecimiento instaló de manera independiente de la estructura de la Comisión Federal de Electricidad. La subestación habría estado conectada a una red de paneles solares que figuran sobre el techo del local.

Para las 12:00 horas de este domingo, 5 personas quedaban hospitalizadas, 2 de ellas de gravedad. Se trata de una joven de 20 años y de un adulto mayor, de 81. La mujer, detalló el secretario de salud del estado, José Alomía Zegarra, podría ser trasladada al extranjero para atender sus quemaduras de suma gravedad, aunque ello depende de la estabilidad de su estado de salud y la decisión de su familia.

Los cuerpos de 21 de las 23 personas que murieron en el lugar ya fueron identificados y entregados a sus familiares, mientras que las autoridades del estado informaron que cubrirán los gastos funerarios, tanatológicos y de cualquier otra índole que puedan generarse tras lo ocurrido.

Algunos de los cuestionamientos que han proliferado entre la población, a través de redes sociales y medios de comunicación, giran alrededor de la salida de emergencia del sitio, pues la sucursal solo contaba con una entrada de cara a la calle. Las autoridades, sin embargo, no han confirmado la situación ni se han pronunciado al respecto.

Durante las últimas horas trascendió que entre las víctimas mortales se encuentran jóvenes, tanto hombres como mujeres, estudiantes o trabajadores, adultos mayores e, incluso, mujeres embarazadas. También trascendió que algunas de las víctimas provenían de otros municipios, tal como Guaymas.