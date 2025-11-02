Detienen al exdirector del Tecnológico de los Ríos de Tabasco por abuso sexual y extorsión

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- Agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) detuvieron a Iván Arturo "N", , exdirector general del Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, ubicado en el municipio de Balancán, por el presunto delito de abuso sexual y extorsión.

El exfuncionario fue capturado en la colonia Las Lomas, del municipio de Emiliano Zapata, a las 13:25 horas y fue trasladado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tenosique, de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal.

Iván Arturo "N" renunció de manera voluntaria el pasado 7 de mayo, tras más de un mes de protestas de maestros y alumnos que lo acusaban de malversación de recursos.

El pasado viernes fue detenido Baldemar "N", secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Tecnológico de Los Ríos, acusado del delito de extorsión, y de encubrir una agresión sexual a un alumno, de acuerdo con la FGET.