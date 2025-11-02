Baja Californa
Ejecutan en Tecate a “El Cando”, presunto cabecilla del Cártel de Sinaloa“El Cando” fue ejecutado al interior de un bar en el municipio de Tecate, Baja California; recibió más de 50 balazos.
BAJA CALIFORNIA (apro).- Con más de 50 balazos e incluso el intento de quemar su cuerpo, un presunto operador del Cártel de Sinaloa (CDS) fue ejecutado al interior de un bar en el municipio de Tecate, Baja California.
El ataque ocurrió pasadas las 23:30 horas del viernes 31 de octubre en el establecimiento identificado como “Beer Zoo”, en la colonia Rincón Tecate, donde acudió Alejandro Castañeda, identificado también como “El Cando”.
De acuerdo a la información proporcionada por corporaciones de seguridad, al lugar arribó un comando armado que sorprendió al presunto cabecilla, acompañado de una mujer, mientras descendían de un vehículo.
Aunque intentaron resguardase al interior del local, los sicarios los alcanzaron con sus armas largas. Además de “El Cando”, también fue asesinada la acompañante. Posteriormente, según los datos trascendidos, intentaron quemar los cuerpos utilizando una mina de gas, pero sin éxito.
Los agresores huyeron y abandonaron un Jeep, para posteriormente retirarse corriendo.
Conforme a medios de comunicación locales de Tecate, Alejandro Castañeda era mencionado en las mesas de seguridad y estaba identificado como operador del CDS.
Su área de influencia abarcaba la zona urbana y carreteras con conexión al municipio de Ensenada.
Al parecer manejaba una red de tráfico de drogas, armas y la extracción ilegal de hidrocarburos, además de que actuaba en compañía de otros objetivos prioritarios conocidos como “El Monstruo”, “El 7” y “Chicho”, bajo las órdenes de “El Ranchero” y “El Marcial”.