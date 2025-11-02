Irrumpen con violencia en Palacio de Gobierno de Michoacán tras marcha por la paz (Videos)

Hombres y mujeres vestidos de negro se mezclaron con el grupo e ingresaron por la fuerza al recinto . Foto: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

Policías detuvieron a varios jóvenes que incursionaron en el el inmueble. Foto: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

MORELIA, Mich. (apro).- Lo que comenzó como una manifestación pacifica para pedir paz en Michoacán, luego del asesinato de el alcalde Carlos Manzo Rodriguez de Uruapan, derivó la tarde del domingo en Morelia en una trifulca entre integrantes del bloque negro que penetraron la marcha, ingresaron a Palacio de Gobierno y causaron destrozos.

??”Esto no es solo Carlos Manzo”, expresa uno de los manifestantes en Morelia. “Esto es por los impuestos, esto es por todo lo que están robando alrededor de tu candidatura Claudia".



Así la situación al interior del Palacio de Gobierno de Michoacán.



??Asaid Castro / Agencia de… pic.twitter.com/K5qB8MfRf9 — Azucena Uresti (@azucenau) November 3, 2025

La convocatoria surgió en las redes sociales la noche del sábado y, de manera anónima, se convocó a reunirse este domingo 2 de noviembre en la Plaza Jardín Morelos con código de vestimenta de blanco.

La marcha, según la convocatoria, se dirigiría hacia el centro de la ciudad caminando por la avenida principal, Francisco I Madero. Al final se juntaron unas tres mil personas que gritaban por la exigencia de paz y seguridad en el estado.

Fotos: Cuartoscuro / Juan José Estrada Serafín

Sin embargo, al llegar al primer cuadro de la ciudad, hombres y mujeres vestidos de negro se mezclaron con el grupo e ingresaron por la fuerza al recinto del Palacio de Gobierno y se metieron a las oficinas, donde destrozaron lo que encontraron a su paso.

Habitantes de Morelia irrumpen en el Palacio de Gobierno y causan destrozos



Al finalizar la marcha por la Paz que tuvo lugar en calles de la capital de Michoacán, un amplio grupo de manifestantes llegaron a las puertas principales del Palacio de Gobierno, sede del Poder… pic.twitter.com/Z71qpTSiYj — Político MX (@politicomx) November 3, 2025

Elementos de la policía estatal arrojaron gas lacrimógeno contra los manifestantes para tratar de controlar la situación y atraparon a algunos jóvenes que fueron llevados a la policía.

¡Fuera Morena, Fuera Morena!”

En Morelia,Michoacán salen a las calles en protesta por tanta inseguridad@Claudiashein @ARBedolla pic.twitter.com/TJPzTWhNK6 — José Díaz (@JJDiazMachuca) November 2, 2025

En la trifulca varios reporteros resultaron heridos mientras realizaban su trabajo, mientras la manifestación fue dispersada por elementos de la guardia civil.

Ola de protestas

Michoacán vive una oleada de protestas que ha escalado en las ultimas horas con marchas y protestas hasta irrupciones en edificios gubernamentales, así como incidentes tensos durante los servicios fúnebres del alcalde.

La manifestación de la ciudad de Morelia avanzó de forma pacífica la mayor parte del tiempo hasta que un grupo se separó del contingente e irrumpió en el Palacio de Gobierno estatal, desatando momentos de tensión al interior del recinto.

Cristales rotos, puertas forzadas, mobiliario dañado y pintas exigiendo justicia marcaron la escena. En las paredes quedaron frases como “Justicia para Manzo”, “Basta de tanto crimen” y “Fuera Morena”.

Videos difundidos en redes sociales muestran los choques entre manifestantes y los policías, así como el caos desatado en los pasillos del Palacio.

Furia contra el gobernador

Momentos antes en la ciudad de Uruapan, el homenaje póstumo en la Funeraria San José terminó en un episodio de confrontación, cuando el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acudió a presentar condolencias. Su presencia desató la ira de los asistentes, familiares y servidores públicos, quienes lo enfrentaron al grito de: “¡fuera, fuera¡”.

La esposa de Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García, aseguró que el movimiento que inició el expolítico llamado “La Sombreriza” continuará para apoyar a la población uruapense.

Durante el homenaje de cuerpo presente al exedil que se llevó a cabo en la Pérgola Municipal, la viuda dijo en su discurso que aunque le fue arrebatada la vida y se apagó su voz, “su lucha nunca acabará porque esta movilización que él fundó seguirá presente para hacerle frente a la delincuencia y la inseguridad que azota a la región”.

Empresarios, organizaciones y figuras públicas reaccionan

Durante todo el domingo hubo manifestaciones de apoyo, condolencias y condenas de organizaciones sociales, civiles y cámaras empresariales de Michoacán que condenaron unánimemente el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez.

En redes sociales y las plataformas de X y TikTok, el nombre de Carlos Manzo se volvió tendencia mientras los usuarios difundieron imágenes y mensajes de protesta e indignación.

El exembajador de Estados Unidos Cristopher Landau, funcionario de seguridad del expresidente Donald Trump, lamentó el asesinato y ofreció apoyo en materia de seguridad, aunque el secretario Omar García Harfuch reviró el ofrecimiento al señalar que ya existe colaboración bilateral en el tema.

Estudiantes y colectivos ciudadanos anunciaron nuevas marchas en los próximos días, exigiendo el esclarecimiento del asesinato del alcalde y de otras figuras recientes también asesinadas por el crimen organizado y la separación del cargo del gobernador del estado.

Con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se acumulan siete presidentes municipales asesinados durante la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla.