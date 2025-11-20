Alcalde de Reynosa abandona desfile para evitar a familiares de desaparecidos

REYNOSA, Tamps. (apro).– El alcalde morenista de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, abandonó el desfile por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana para evitar enfrentarse a integrantes del Colectivo Amor por los Desaparecidos, quienes habían solicitado participar dentro de los contingentes.

Organizadores del evento intentaron retirar al colectivo del desfile, pese a que se habían formado en el último lugar como se les indicó.

Sin embargo, al llegar al templete donde se encontraban las autoridades municipales, el alcalde se levantó de su asiento y se retiró antes de que concluyera el paso de los contingentes con el fin de no enfrentar al grupo de familiares de personas desaparecidas.

El vocero del colectivo, José Andrés Méndez Ñeco, lamentó la indolencia de Peña Ortiz ante la grave problemática de desapariciones en Reynosa.

“Me da mucha vergüenza que tengamos un alcalde indolente, cuando dice que apoya a los colectivos, pero no es así; nosotros solo queremos que se visibilice el problema de desaparecidos y ejercer nuestro derecho a manifestarnos pacíficamente.”

El colectivo ha denunciado en repetidas ocasiones el rechazo del alcalde a brindar apoyo en las búsquedas de personas desaparecidas.

La salida repentina de Peña Ortiz provocó también la retirada anticipada de funcionarios municipales e integrantes del Cabildo presentes en el evento.

Sobre lo ocurrido, la activista Leticia Larios criticó la actitud de las autoridades:

“Ese Cabildo no me representa, fueron como ratas, porque eso son, qué vergüenza, no me representan.”

Reynosa es uno de los municipios con mayor número de personas desaparecidas en Tamaulipas, entidad en la que se registran más de 10 mil personas no localizadas.