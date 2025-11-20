Alcalde de Tijuana amaga con demandar a medios que publican citatorios de la FGR

ENSENADA, BC (apro).- El presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, aseguró que tomará medidas judiciales contra los actores y medios de comunicación que “manchen su imagen” y lo relacionen con presunto lavado de dinero.

Lo anterior luego de que el martes 18 fueron filtradas fotografías de los supuestos citatorios de la Fiscalía General de la República (FGR) para él, así como para el senador Armando Ayala Robles, los hermanos Carlos y Luis Alfonso Torres y el empresario Fernando Salgado Chávez.

Los documentos tenían fecha y hora para acudir a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). En el caso de Burgueño Ruiz supuestamente le tocaba a las 13:00 horas del martes 18 de noviembre.

“Es una vacilada”, expresó el alcalde sobre el tema durante la madrugada del miércoles, y este jueves reiteró su postura a la acusación.

“Tampoco me voy a dejar que manchen mi imagen, mi reputación y que quieran hacer como que yo estoy inmiscuido en situaciones negativas o metido en otros rollos como lavado de dinero o lo que andaban comentando”, remarcó.

Burgueño Ruiz aseguró no sentirse preocupado por la situación.

“Con el debido respeto para esa investigación, se me hace una vacilada la acción que implementaran de una denuncia anónima, sin ningún elemento, y que estemos más de 20 personas en una situación como esa, pues es un tema político”, agregó.

Posteriormente enfatizó que emprenderá acciones legales por las publicaciones que se han hecho.

“Se los dejo muy claro: yo a esto me voy a ir hasta las últimas consecuencias jurídicas porque también necesito dejar en claro que nosotros no tenemos nada qué ver con lo que sucedió. Y también a esos medios de comunicación que se están dedicando a difamarme, pues también voy a tomar medidas jurídicas porque, más allá de la libertad de expresión, están poniendo en juego mi imagen”, subrayó.

El presidente municipal aseguró que cuenta con la asesoría de “un grupo de abogados” para esos medios que “se están atreviendo a difamarme”, según expresó.

“Voy a tomar acción jurídica para quienes manchen mi imagen, mi reputación, y que yo esté vulnerable a este tipo de situaciones”, según concluyó en sus declaraciones a la prensa tijuanense.