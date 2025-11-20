Condenan a 20 años de cárcel a implicada en el asesinato de surfistas extranjeros en Baja California

ENSENADA, Baja California (apro).- Ary Gisell Silva Raya, una de las personas involucradas en el caso de los surfistas australianos asesinados en el municipio de Ensenada, Baja California, fue sentenciada a 20 años de cárcel por delitos relacionados con robo, además de que deberá pagar una reparación del daño por más de 50 mil pesos.

Lo anterior, mediante un juicio abreviado, al ser declarada responsable de los delitos de robo con violencia y robo de vehículo con violencia, dentro del expediente NUC 01-2024-06886.

Esto, para el caso de los australianos Jake Martin y Callum Ryan Robinson, así como el estadunidense Jack Carter Rhoad.

La audiencia se llevó a cabo a las 09:00 horas del miércoles 19 de noviembre, en la Sala 6 del Sistema de Justicia Penal.

Conforme a datos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Vida establecieron que el 27 de abril de 2024, entre las 18:00 y 19:00 horas, la acusada llegó a la zona conocida como Punta San José, en la Delegación Municipal Santo Tomás, en el municipio de Ensenada.

“Donde tuvo contacto con los tres extranjeros y advirtió que portaban pertenencias de valor. En ese momento, instigó a uno de sus acompañantes a despojarlos de sus bienes, para luego retirarse del lugar. Más tarde, entre las 22:00 horas del mismo día y las 02:00 horas del 28 de abril, varios coautores acudieron nuevamente al sitio, donde agredieron armadamente a las víctimas, las privaron de la vida y sustrajeron diversos objetos, así como el vehículo en el que viajaban”, detallaron mediante un comunicado.

Conforme a los hechos, los responsables intentaron deshacerse de los cuerpos tirándolos en un pozo; se habían intentado resistir al robo de las llantas de su vehículo.

La fiscalía refirió que la acusada “aceptó su responsabilidad en los hechos”, además de renunciar al derecho de un juicio oral, lo que permitió la sentencia dentro de un procedimiento abreviado.

Además de las dos décadas de prisión, Ary Gisell Silva Raya deberá pagar por concepto de reparación del daño 54 mil 285 pesos, y demás montos que correspondan a la parte ofendida, dejando a salvo sus derechos para ser ejercidos por la vía legal pertinente.

Sobre los otros tres hombres involucrados, actualmente están detenidos y sujetos a proceso por homicidio; esto para Jesús Gerardo, alias “El Kekas”, Irineo Francisco y Ángel Jesús, según fue dado a conocer en su momento.