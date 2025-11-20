Detienen a regidor de Actopan por homicidio; lo acusan de liderar linchamiento

PACHUCA, Hgo. (apro).- Omar Leonardo Ramírez Gutiérrez, regidor de Actopan, Hidalgo, fue detenido esta mañana por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), acusado del asesinato de una persona tras una agresión tumultuaria el pasado 13 de octubre.

El operativo contra el miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) derivó de una orden de aprehensión por homicidio doloso.

Al asambleísta se le acusa de encabezar la turba que sacó por la fuerza de un local a cinco personas acusadas de robo, golpeándolas hasta matar a un hombre y dejar heridos a tres más y a una mujer, con base en el primer informe de Seguridad Pública; no obstante, la fiscalía aseveró que hubo disparos que cobraron la vida de la víctima.

Con base en los reportes de seguridad emitidos internamente el 13 de octubre por la corporación municipal, el asambleísta lideró a un grupo de aproximadamente 40 personas que sacó por la fuerza de un local en la calle Escuadrón 201, en la colonia Aviación, a quienes señalaban de hurto.

Los cinco fueron golpeados con brutalidad, según la descripción de la policía, que fue el primer respondiente. Por la agresión tumultuaria, un hombre que hasta ese momento no había sido identificado murió.

Posteriormente, el gobierno de Actopan emitió un comunicado en el que denominó los sucesos como un “enfrentamiento entre civiles” en la colonia Aviación.

Sostuvo que su Dirección de Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, arribó al lugar aproximadamente a las 13:50 horas, tras una alerta ciudadana. En el punto indicado encontraron una agresión multitudinaria y, afirmaron, "recíproca", entre un grupo aproximado de 200 a 250 personas, "desconociendo la causa del conflicto, impidiendo la intervención policial”.

El municipio confirmó que durante los hechos una persona perdió la vida y tres más fueron trasladadas al Hospital General de Actopan.

No obstante, Proceso confirmó en aquel momento que fueron cuatro quienes ingresaron al nosocomio con lesiones por este suceso: tres hombres de 37, 42 y 31 años, así como una mujer de 38, los mismos que fueron sacados del local, acusados de supuesto robo.

La procuraduría informó que Omar Ramírez Gutiérrez es investigado por homicidio doloso calificado en agravio de una víctima que ha sido reconocida como E. P. C., y homicidio doloso calificado en grado de tentativa en agravio de tres personas más.

La persona aprehendida fue puesta a disposición de un juez de control que señalará fecha y hora de la audiencia inicial en la que el Ministerio Público le formulará imputación.

En los hechos ocurridos el 13 de octubre, precisó la fiscalía, se realizaron disparos de arma de fuego hacia un grupo de personas, lo que derivó en la muerte de E. P. C.

La familia de Ramírez Gutiérrez, que primero sugirió un secuestro del regidor al afirmar que fue interceptado por sujetos armados cuando llevaba a la escuela a su hija menor, momento en el que no conocían de la detención, acusó un uso político de la procuraduría en el caso, asegurando que Omar Leonardo había enfrentado a presuntos delincuentes a través del programa Vecinos Vigilantes, quienes, acusaron, después eran liberados.